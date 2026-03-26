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Mogán y San Bartolomé de Tirajana piden una reunión urgente tras los efectos de la borrasca en el barranco de Arguineguín

Los ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana solicitaron una reunión con el Cabildo de Gran Canaria y Red Eléctrica para revisar el proyecto Chira-Soria tras los daños causados por las lluvias en Arguineguín

Mogán y San Bartolomé de Tirajana solicitan una reunión urgente con el Cabildo y Red Eléctrica tras los incidentes en el Barranco de Arguineguín

Mogán y San Bartolomé de Tirajana solicitan una reunión urgente con el Cabildo y Red Eléctrica tras los incidentes en el Barranco de Arguineguín / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Los ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana han solicitado una reunión urgente con el Cabildo de Gran Canaria y Red Eléctrica para analizar las consecuencias de los episodios registrados en el barranco de Arguineguín durante el paso de la borrasca Therese y replantear las actuaciones previstas en la zona.

Ambas administraciones locales consideran necesario revisar las prioridades del proyecto de la central hidroeléctrica Chira-Soria, después de que las intensas lluvias dejaran incomunicados a varios núcleos de población, una situación que, subrayan, no debe repetirse ante futuros episodios meteorológicos adversos.

En este contexto, los consistorios plantean la necesidad de garantizar una conexión segura con los vecinos de zonas como El Caidero, Vento y Huesa Bermeja, así como introducir modificaciones en algunas de las obras en ejecución. Entre las medidas que se propondrán figura la mejora del drenaje transversal mediante infraestructuras que faciliten tanto la evacuación del agua como su mantenimiento.

Los ayuntamientos advierten además de que las intervenciones realizadas en el cauce han alterado la morfología del barranco, lo que hace imprescindible una revisión global del sistema hidráulico. A ello se suma el aumento de la intensidad de los fenómenos meteorológicos, que obliga a adaptar las infraestructuras a un nuevo escenario climático.

Entre las principales propuestas que trasladarán en la reunión destacan la priorización de obras en los puntos donde se produjeron aislamientos, el refuerzo del sistema de drenaje para mejorar la evacuación del agua y el estudio de posibles canales que permitan derivar caudales hacia presas situadas en cotas inferiores.

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Ambos consistorios insisten en la necesidad de una actuación coordinada entre administraciones para garantizar la seguridad de la población y reducir el impacto de futuros episodios de lluvias intensas en la zona.

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