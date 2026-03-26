Onalia Bueno defiende los controles por el caso del policía investigado y expulsa del pleno a un edil de Nueva Canarias

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, defendió este jueves en el pleno la actuación del Ayuntamiento en el caso del policía local detenido por presuntamente apropiarse de 135.000 euros de multas a turistas, en una sesión marcada por el choque con la oposición y que acabó con la expulsión del concejal de Nueva Canarias, Juan Manuel Gabella. Más allá de ese enfrentamiento, la corporación aprobó una modificación presupuestaria de 9,6 millones de euros con cargo al remanente de tesorería, de los que el grupo de gobierno destacó que alrededor del 65% se destinará a vivienda pública, en concreto a una promoción de VPO en Veneguera, con los votos a favor de Juntos por Mogán, PSOE y NC-BC.

PSOE y Nueva Canarias dirigieron sus preguntas a la alcaldesa sobre los fallos de control que habrían permitido que durante años se produjeran anulaciones presuntamente irregulares de sanciones sin que saltaran alertas internas. El PSOE preguntó qué medidas se van a adoptar para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Entre sus propuestas, planteó un informe detallado en cada futura anulación, refrendado por al menos dos miembros del cuerpo, y que las sanciones, una vez cobradas, no puedan ser anuladas, además de eliminar las PDA de los agentes.

El policía no volcaba el cargo en el sistema de recaudación

Nueva Canarias fue más allá y habló de una posible actuación negligente del concejal que anteriormente tenía delegadas las competencias y del responsable de Mogán Gestión. También cuestionó por qué la alcaldesa, como responsable directa del área de Policía, no puso los hechos en conocimiento de la Justicia desde el primer momento, cómo explica que durante cinco años se tramitaran centenares de sanciones presuntamente irregulares sin detectarse anomalías y qué responsables políticos asumen ese fallo de supervisión.

En su respuesta al PSOE, Bueno sostuvo que tuvo conocimiento de los hechos cuando ya había asumido las competencias de la Concejalía de Seguridad y defendió que, precisamente porque existen controles, se detectó la irregularidad y se puso en conocimiento de la autoridad judicial y policial. Según señaló, corresponderá ahora a la Policía determinar los mecanismos de control oportunos.

Gabella, expulsado del pleno

Dirigiéndose a Nueva Canarias, la alcaldesa hizo referencia al jefe de la Policía Local, presente en la sala, para defender su competencia y asegurar que ejerce la jefatura con rigor y profesionalidad. Bueno explicó que el sistema presuntamente utilizado por el agente investigado impedía que el cargo de la sanción se volcara al sistema de recaudación, de modo que quedaba fuera del control directo. Según añadió, no fue hasta que se investigó la PDA cuando se apreció el mecanismo empleado. La regidora contestó además a la tercera pregunta de NC, pese a que no llegó a formularse en el pleno, y aseguró que existe un control rutinario y diario de las sanciones de tráfico y administrativas, además de supervisión por parte del departamento de informática. Su tesis fue que la irregularidad no afloraba porque el agente cancelaba las sanciones y esa operación ni saltaba en el sistema ni se volcaba.

El debate terminó elevando el tono. Tras responder al bloque de preguntas sobre el policía, la alcaldesa expulsó del pleno a Juan Manuel Gabella después de llamarlo al orden en varias ocasiones. El edil replicó que eso era «lo que quiere desde hace mucho tiempo» y afeó a la alcaldesa su «actitud democrática», en un cruce que se produjo después de que la regidora reprochara a Nueva Canarias incumplir de forma habitual el reglamento orgánico municipal. «No se respetó el reglamento, porque no justificó el motivo de la expulsión», declara Gabella.

Acuerdos del pleno

Más allá de ese choque, el pleno sacó adelante una modificación presupuestaria de 9,6 millones de euros con cargo al remanente de tesorería, de los que el grupo de gobierno destacó que alrededor del 65% se destinará a vivienda pública, en concreto a una promoción de VPO en Veneguera. El expediente salió adelante con los votos favorables de Juntos por Mogán, PSOE y NC-BC.

La corporación aprobó también inicialmente el protocolo de actuación frente a la violencia sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito deportivo y de ocio, que fue respaldado por unanimidad, así como el reglamento de honores y distinciones municipales, que contó con el apoyo del grupo de gobierno, PSOE y NC-BC. Además, salió adelante inicialmente el reglamento de uso y disfrute de las instalaciones deportivas municipales, en este caso con los votos favorables de Juntos por Mogán y la abstención de PSOE y NC-BC.

Liquidación del presupuesto de 2025

Entre los acuerdos adoptados figura igualmente la aprobación inicial del estudio de detalle de unas parcelas en Soria promovido por la Comunidad de Aguas La Lumbre, con el apoyo de Juntos por Mogán y NC-BC y la abstención del PSOE. El pleno fijó asimismo los dos festivos locales de 2027, que serán el 14 de abril y el 16 de julio.

La sesión sirvió además para dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2025, que según la información facilitada por el Ayuntamiento se cerró con un superávit de 9,17 millones de euros, aunque con incumplimiento de la regla de gasto, lo que obligará a aprobar un plan de ajuste económico para 2026 y 2027. También se aprobó por unanimidad una moción institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.