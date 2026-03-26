La oposición carga contra el alcalde: «Asuma ya que es un tránsfuga»

El pleno ordinario de marzo de la Corporación de Santa Lucía celebrado este jueves fue uno de los más cortos que se recuerdan y a la vez con más fondo político de los últimos años por las consecuencias que puede tener para las elecciones de 2027. El alcalde Francisco García no llevó en el primer punto del orden del día el informe del secretario municipal por el que, según la información de la que disponía el funcionario tras el documento presentado el pasado 16 de marzo por la coalición electoral Nueva Canarias -Frente Amplio Canarista (NC-FAC) el alcalde y cinco concejales más pasarían a la condición de no adscritos. Todos ellos abandonaron la formación nacionalista el año pasado para integrarse en Municipalistas Primero Canarias.

El regidor recordó el precedente de la concejala Beatriz Mejía en el mandato anterior, cuya expulsión irregular de Podemos derivó en una sentencia judicial que obligó al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 55.000 euros. Con el objetivo de "proteger las arcas municipales y evitar repetir errores del pasado", el alcalde solicitó un informe a la Viceconsejería de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, que fue recibido el día 23 de marzo y también presentado al secretario. Además, los concejales afectados presentaron documentación que acredita su permanencia en la coalición con la que concurrieron a las elecciones, generando un escenario de dudas jurídicas que el Secretario General debe contrastar. Por todo ello, el alcalde anunció que no daría cuenta del informe de expulsión en ese momento.

Se da la circunstancia de que ni el informe del secretario ni el presentado de la Viceconsejería de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias son vinculantes, y es el alcalde el que tiene la decisión de elevarlo al pleno o abstenerse a hacerlo.

La decisión de Francisco García hizo que intervinieran en el pleno los grupos Nueva Canarias, AV-PP y La Fortaleza, escenificando así una posible moción de censura que podría presentarse y aprobarse con una mayoría, según comentaron algunos de los concejales tras el pleno. A esto hay que añadir que, según ha podido saber este periódico, los grupos PSOE, La Fortaleza, AV-PP y Nueva Canarias, mantuvieron una reunión la noche anterior al pleno en la sede del PSOE sin que trascendiera el contenido del encuentro, lo que fortalece la idea de que dicha moción podría ser posible en los próximos días.

El concejal de Nueva Canarias Leví Ramos, uno de los cesados por el alcalde en el pleno de enero junto a Ofelia Alvarado y Yaiza Pérez, intervino inmediatamente después de que el alcalde anunciara su decisión de paralizar el paso de seis ediles a no adscritos. El edil justificó su petición señalando que las afirmaciones de la alcaldía tenían un "impacto directo" en la organización y representación de su formación política en el Ayuntamiento. La portavoz del grupo nacionalista, Yaiza Pérez, también defendió el informe del secretario y expuso que debía trasladarse al pleno, advirtiendo de posibles irregularidades si no se hace, además de subrayar que la institución municipal "sufre un deterioro democrático que se ha acelerado en los tres meses que llevamos de 2026".

El secretario pidió que nadie le diga cómo debe hacer su trabajo

El secretario, quien tomó la palabra para recriminar al alcalde que le dijera cómo debe hacer su trabajo, manifestó que es necesario "contrastar la información recibida" con los organismos correspondientes antes de que el pleno tome conocimiento formal de un cambio en la condición de los concejales, asegurando así que cualquier paso que se dé cuente con el máximo rigor legal.

El edil de AV-PP, Juan José Ramos, pidió que el secretario aclarara en el pleno si su informe está vigente y se dirigió al alcalde para criticar que sea "juez y parte" por estar afectado por el informe, apelando a la responsabilidad institucional y al respeto a la legalidad, además de pedirle que asumiera que ya era no adscrito.

Noticias relacionadas

El concejal de La Fortaleza, Pedro Sánchez, también insistió en que el alcalde y los cinco ediles de su grupo "son concejales no adscritos, y lo son porque el secretario en un ejercicio de cumplimiento de la ley lo ha dejado claro". Sánchez añadió que Francisco García "se está atrincherando en una posición en la que va más allá del legítimo ejercicio de defensa" que tiene ante los tribunales y que debe asumir que "ya es un tránsfuga". También hizo referencia al PSOE, apelándolos a conocer "quiénes son sus socios hoy". "Me avergüenzo que mi alcalde sea un no adscrito", sentenció.