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La Primitiva deja más de 1.250.000 euros en Guía

El boleto ganador fue comprado en la administración 'La Familia'

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

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La Provincia

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El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 26 de marzo, ha dejado un premio de Primera Categoría (6 Aciertos) en Gran Canaria, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto ganador, premiado con 1.250.393,84 euros, fue validado en la administración 'La Familia', ubicada en la calle alcalde Óscar Bautista Afonso, en Santa María de Guía. Se trata del único acertante de primera categoría.

De segunda categoría se repartió el premio entre Cataluña, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco y Aragón.

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La combinación ganadora estuvo formada por los números 03 15 25 38 44 46. El número complementario fue el 21 y el reintegro correspondió al 6. El número del Jóker fue el 3 929 930.

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