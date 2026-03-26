Así fue el rescate del perro en el barranco de La Aldea de San Nicolás

Un equipo de rescate logró este jueves salvar a un perro que había caído en el Barranco Santo, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, y que permanecía atrapado bajo una cascada tras no poder salir por sus propios medios.

El aviso se produjo después de que un vecino presenciara cómo el animal caía al cauce, sin que posteriormente lograra salir aguas abajo. Ante esta situación, se activó un dispositivo de búsqueda en la zona que permitió localizar al perro en un punto de difícil acceso.

Rescatan a un perro atrapado bajo una cascada en el barranco del Santo, en La Aldea / LP/DLP

El animal se encontraba refugiado en una pequeña cavidad bajo la cascada, donde había quedado protegido pero sin posibilidad de escapar. Tras varios minutos de rastreo, los efectivos consiguieron acceder hasta el lugar y proceder a su rescate con éxito.

La intervención tuvo lugar en el entorno del parque de La Aldea de San Nicolás, en una zona marcada por la presencia de agua y desniveles, lo que complicó las labores. Finalmente, el perro fue sacado sin daños aparentes, poniendo fin a una actuación que concluyó con un desenlace positivo.