Una semana de lluvias en Gran Canaria como en Vigo y Grazalema

La borrasca Therese descargó en la última semana un total de 426,4 litros por metro cuadrado en la cumbre de Gran Canaria, una cantidad que supera con creces los registros medios de los lugares más lluviosos de España, como la ciudad gallega de Vigo o la localidad gaditana de Grazalema.

Esa cifra de precipitaciones en siete días -del miércoles 18 al martes 24 de marzo- en la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de la Vega de San Mateo, situada en Los Llanos de la Pez, a 1.702 metros de altura, revela la furia de las precipitaciones en la parte más elevada de la isla, lo que a su vez provocó el desbordamiento de barrancos y los derrumbes en carreteras.

Los registros de la red de pluviómetros de la Aemet en Gran Canaria durante el paso de Therese reflejan la magnitud de la borrasca si se comparan con las cantidades medias anuales o mensuales de las regiones más lluviosas del país, pues las precipitaciones durante todo un año en Vigo y otros puntos del Cantábrico suelen rondar entre 1.200 y 1.800 litros por metro cuadrado.

El pueblo de Grazalema, tristemente célebre porque a principios de este año se tuvo que evacuar a toda la población por riesgo de colapso, con 2.000 litros por metro cuadrado en 35 días, también tiene una media anual inferior a esos 2.000 litros, lo que equivale a una media de unos 160 litros al mes.

Además de en Los Llanos de la Pez, esa media mensual de los puntos más lluviosos del país se pulverizó en otras estaciones de la Aemet en Gran Canaria, pues en esos siete días también se recogieron 408,6 litros por metro cuadrado en Cuevas del Pinar (cerca de Cruz Grande), 391,0 litros en Las Tirajanas (Tunte), 244,8 en el pueblo de Tejeda, 175,2 en Lomo de Pedro Alfonso (zona alta de Cercados de Espino) o 163,8 en la Laguna de Valleseco.

En otros puntos de la red pluviométrica de la Aemet se sumaron durante la semana 150,2 litros en Teror, 118,6 en Agüimes, 105,2 en Arucas (Granja Agrícola del Cabildo), 95,8 en el CIT de Maspalomas (Playa del Inglés), 91,2 en el Centro Doramas de Telde, 87,2 en Tasarte, 64,2 en Tafira, 63,2 en La Aldea, 53,0 en La Suerte de Agaete, 53,0 en el Puerto de Mogán o 41,5 en Las Palmas de Gran Canaria (Plaza de la Feria).

Récord en La Palma

Con todo, los registros de precipitaciones de Gran Canaria se quedan cortos con los del Roque de Los Muchachos, en La Palma, donde en el mismo periodo se recogieron 640,6 litros. En esa estación de la cumbre palmera se contabilizó también el récord de lluvia en un solo día, 242,8 litros el pasado martes.

En Gran Canaria, la mayor cantidad en 24 horas se registró en esa estación de la Vega de San Mateo, 122,4 litros durante la jornada del pasado sábado. En Los Llanos de la Pez fue también donde más lluvia se contabilizó en el inicio de la borrasca, el jueves 18 de marzo, 16,8 litros, y a l día siguiente, 65,4 litros.

En los restantes días, las mayores cantidades se registraron en Las Tirajanas (80,2 litros el viernes), Cuevas del Pinar (43,2 el domingo), Agüimes (46,8 el lunes) y Valleseco (108,2 el martes). Otros pluviómetros, de entidades públicos o particulares, han registrado cifras superiores a los 100 litros diarios en otros puntos de la isla, como Tamadaba, Firgas o Bañaderos.

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Además de las altas cantidades de lluvia y el reparto del agua por casi todo el territorio de Gran Canaria, las particularidades de Therese han sido la duración -una semana completa- y el hecho de que las anteriores borrascas ya habían regado la isla, lo que explica las escorrentías, los daños en carreteras y el reboso de los embalses.