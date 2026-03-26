Thania Gil, Luz Mila Valerón y Yeray Rodríguez llevarán la tradición canaria a Argentina y Uruguay

La rica tradición musical canaria viajará hasta Argentina y Uruguay, de la mano de tres artistas grancanarios. Thania Gil, Luz Mila Valerón y Yeray Rodríguez serán los encargados de compartir su arte en distintos escenarios de ambos países durante una intensa semana de actuaciones.

La propuesta artística de estos talentosos músicos está centrada principalmente en la décima, una forma poética que ambos pueblos comparten. La décima, que forma parte de la tradición popular en Canarias y en el Río de la Plata, será el principal punto de encuentro entre los artistas canarios y sus anfitriones rioplatenses.

Los payadores argentinos, como Marta Suint, José Curbelo, Emanuel Gabotto y David Tokar, estarán al lado de Gil, Valerón y Rodríguez en varias presentaciones, donde se entrelazarán las melodías canarias y rioplatenses.

Thania Gil. / La Provincia

Encuentro de tradiciones y géneros musicales

A lo largo de esta gira, las cantadoras Thania Gil y Luz Mila Valerón, ambas conocidas por su versatilidad, sumarán al repertorio de décimas otros géneros populares canarios como seguidillas, coplas y cuartetas. Con estas interpretaciones, no faltarán en sus actuaciones aires de folías, isas o aires de lima, géneros muy presentes en el folclore de las Islas Canarias.

Acompañados por Yeray Rodríguez con su laúd y Luz Mila Valerón con su guitarra, los artistas canarios ofrecerán una gira que comenzará el 28 de marzo en el Encuentro Internacional de Payadores de San Vicente, en Buenos Aires.

Yeray Rodríguez. / La Provincia

El 29 de marzo estarán en la Feria de Mataderos, y el 31 se presentarán en La Paila, en el barrio de Palermo, Buenos Aires. En Uruguay, el 1 de abril los artistas canarios se encontrarán con la comunidad canaria en Montevideo, y el 2 y 3 de abril participarán en la Semana Criolla del Prado, un evento de prestigio en Uruguay.