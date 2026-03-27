Agüimes reorganiza su gobierno: el alcalde asume Vivienda y Juan Francisco Acosta el Sector Primario

El alcalde de Agüimes asume las competencias en Vivienda y Juan Francisco Acosta se pone al frente del área de Sector Primario y Transición Ecológica tras la reorganización interna del grupo de gobierno, motivada por la renuncia por motivos profesionales de Francisco Trujillo el pasado mes de enero. La redistribución de delegaciones, de la que tomó conocimiento el pleno ordinario celebrado este jueves, refuerza el peso estratégico de áreas clave como la vivienda y el desarrollo sostenible en la agenda municipal.

Con esta reestructuración, el regidor municipal toma las riendas de una de las áreas estratégicas del municipio con el objetivo de dar continuidad al plan de vivienda que prevé la construcción de 1.766 casas en régimen de alquiler asequible. Este programa, denominado ‘Tus raíces ¡Vive Agüimes!’, apuesta por la colaboración público-privada y la cesión de suelo en régimen de concesión demanial para crear un parque de vivienda que facilite el acceso a un hogar a cientos de familias.

Durante la sesión plenaria, celebrada este jueves, también se aprobó por unanimidad la incorporación de Juan Francisco Acosta como representante municipal en distintas entidades, entre ellas la empresa Turismo Rural, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el CEIP La Viñuela.

Asimismo, el pleno dio luz verde a una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la creación de la figura de coordinador de espacios al aire libre, una medida que busca reforzar la estructura organizativa del área de parques y jardines.

Ruegos y preguntas

En el turno de ruegos y preguntas, el grupo de gobierno abordó varias cuestiones de actualidad municipal. En relación con las obras en una rotonda del Cruce de Arinaga, se aclaró que, aunque su ejecución supera el planeamiento municipal, se exigirá a la empresa responsable una señalización adecuada. También se informó de la colaboración con el Cabildo de Gran Canaria en la reparación progresiva de los daños ocasionados por las lluvias, priorizando las zonas más afectadas.

Por último, el Ejecutivo local trasladó un mensaje de tranquilidad respecto a las actuaciones previstas en el parque del Barranquillo, asegurando que, una vez finalicen las obras, el volumen de masa forestal será superior al actual, con prioridad para el trasplante y la preservación de ejemplares.