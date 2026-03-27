El alcalde de Valsequillo aplaza el pleno de marzo por la borrasca Therese, sin acuerdo con la oposición

El alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández, ha decidido aplazar el pleno ordinario del mes de marzo, previsto para este jueves, debido a los efectos de la reciente borrasca en las instalaciones municipales. La suspensión fue comunicada a las 13:00 horas del mismo día, apenas unas horas antes de la celebración programada de la sesión.

El aplazamiento fue justificado por el Ayuntamiento debido a las dificultades causadas por la borrasca Therese, como la falta de suministro eléctrico y la interrupción de la conexión a internet en las dependencias municipales. No obstante, la decisión se tomó sin el acuerdo de los portavoces de los grupos de la oposición, que habían planteado alternativas a la suspensión, como trasladar el pleno a otras dependencias municipales, aplazarlo hasta después de Semana Santa o incluso celebrarlo al día siguiente. Estas propuestas fueron rechazadas por el grupo de gobierno, que alegó urgencia en la situación.

Denuncias sobre la falta de previsión y gestión

Desde el partido Municipalistas Primero Canarias, se ha cuestionado la decisión del alcalde, señalando que los problemas en el Ayuntamiento relacionados con filtraciones en las instalaciones no son nuevos. Según informan, estos problemas fueron identificados desde noviembre pasado, sin que se hayan tomado medidas eficaces para su solución. Además, tanto en escritos presentados por ASBA como en el pleno del mes de enero, ya se había advertido sobre las deficiencias y se habían solicitado medidas provisionales para mitigar los efectos hasta que se repararan los daños.

Municipalistas Primero Canarias considera que, a pesar de que la situación era conocida con antelación, el grupo de gobierno mantuvo la convocatoria del pleno hasta última hora, lo que a su juicio refleja una falta de previsión en la gestión. La formación critica que no se consideraran alternativas viables para evitar la suspensión, como la celebración del pleno en otros espacios municipales o la grabación y difusión posterior a través de la radio municipal.

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Alternativas no consideradas

En este sentido, la formación sostiene que la falta de conexión a internet no debía haber sido un impedimento para el desarrollo del pleno, ya que, según su opinión, el acto podía haberse realizado con recursos técnicos disponibles, como la grabación mediante la radio municipal. Así, Municipalistas Primero Canarias concluye que el aplazamiento de la sesión obedece más a una decisión política que a una imposibilidad técnica o logística, ya que, según su versión, existían alternativas viables que no fueron tomadas en cuenta por el grupo de gobierno.