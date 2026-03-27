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Un alumno canario, premiado en el certamen nacional “Una Constitución para todos”

Jesús Manuel Alonso Hernández, estudiante del CIFP Tony Gallardo, fue premiado en Madrid por su trabajo sobre derechos laborales y tecnología, en el certamen "Una Constitución para todos"

El alumno Jesús Manuel Alonso Hernández, reconocido en el concurso nacional “Una Constitución para todos”

El alumno Jesús Manuel Alonso Hernández, reconocido en el concurso nacional “Una Constitución para todos” / La Provincia

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El estudiante Jesús Manuel Alonso Hernández, del CIFP Tony Gallardo de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido reconocido en el certamen nacional “Una Constitución para todos”, convocado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El alumno recibió el galardón en Madrid por su trabajo titulado La España del silencio preventivo, una reflexión centrada en los derechos laborales y los desafíos que plantea el avance tecnológico en la sociedad actual.

El acto de entrega tuvo lugar este jueves en la sede del Ministerio, en una ceremonia presidida por la ministra del área, Milagros Tolón, en la que se distinguieron los mejores trabajos presentados por estudiantes de todo el país.

En su propuesta, el estudiante aborda la necesidad de proteger los derechos fundamentales, poniendo el foco en la salud y la dignidad de los trabajadores en un contexto marcado por la automatización y la inteligencia artificial. El trabajo también incide en la importancia de la prevención de riesgos laborales y alerta sobre el impacto de decisiones condicionadas por criterios económicos que pueden relegar el factor humano.

La participación en el concurso surgió a partir de una iniciativa educativa impulsada en el centro por el profesor Antonio Pacheco, dentro del módulo de Gestión de la Prevención. La propuesta invitaba al alumnado a reflexionar sobre los valores constitucionales y a presentar sus trabajos de forma voluntaria.

Finalmente, fue el proyecto de Jesús Manuel Alonso el que obtuvo el reconocimiento en un certamen que busca fomentar entre los estudiantes el conocimiento y la valoración de la Constitución como base de la convivencia democrática.

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Este logro pone en valor tanto el trabajo del alumnado como la labor del profesorado del CIFP Tony Gallardo, así como el papel de la Formación Profesional como espacio de aprendizaje crítico y compromiso con los valores sociales.

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