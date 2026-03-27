El asador de este municipio de Gran Canaria que ha conquistado al actor Luis Zahera: abierto desde 1962

Muchos son los famosos que han visitado restaurantes de la isla, el último ha sido Luis Zahera que ha optado por probar Asador Grill Casa Brito, un restaurante abierto desde 1962 y especializado en carnes frescas nacionales. Una parada obligatoria para quienes buscan en Gran Canaria un rincón donde disfrutar carnes a la brasa de calidad.

La creadora de contenido @taniapyetku visito el establecimiento hace un tiempo y no dudó en compartir la gratificante experiencia con sus seguidores. "La más rica y jugosa carne de Gran Canaria la preparan aquí", asegura.

Cocina canaria y carnes a la brasa

En su vista, la tiktoker probó diferentes elaboraciones y empezó con la ensalada de tomate, aguacate y berros, un clásico que "tiene un aliño buenismo". Para continuar, no puedes visitar el local sin probar la papas arrugadas con mojo, un plato clásico de la gastronomía canaria.

De todas las opciones que tiene de carne, se decantó por el cochino negro canario que le parece una locura porque "apenas cabe en el plato y están espectaculares". El solomillo de ternera fue otra de las carnes elegida, del que destaca su textura.

Como broche final, la torrija es una de las mejores elecciones porque "son caseras y están increíbles".

Una vista muy especial

El actor Luis Zahera ha elegido el Asador Grill Casa Brito para disfrutar de carnes frescas nacionales. No sabemos lo que ha probado, pero seguro que ha disfrutado de productos de calidad y algún plato típico de la gastronomía canaria. Desde el establecimiento le agradecen la visita, "hemos tenido el gusto de atender al gran actor Luis Zahera en nuestra casa. Un placer haberle atendido. Gracias".

Horario y ubicación

Casa Brito se encuentra calle Lomito, 8, en Valsequillo. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el restaurante y ha probado sus platos, entre ellos las carnes a la brasa.

Abre viernes y sábado de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario y solo ofrece servicio de comidas. El resto de días el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.