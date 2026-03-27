Ávalon conquista el trono drag del Carnaval de Maspalomas

El carnaval de El Mundo del Circo coronó este jueves por la noche a Osvaldo Cabrera Rocha, Drag Ávalon, como nuevo Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas con la fantasía Y entonces florecí cuando nadie más miraba en una gala que volvió a convertir al Centro Comercial Yumbo en una gran pista de espectáculo, entre plataformas, crítica social y humor. El primer clasificado fue Drag Armek, seguido de Drag Ígnea, Drag Acrux y Drag Sequins en una edición marcada por el lleno del recinto pese a los aplazamientos provocados por la borrasca.

La gala comenzó a las 21:20 horas con la obertura Porque la vida es una tómbola, un arranque multicolor con decenas de artistas sobre el escenario que «rifó dos entradas» para la propia cita drag en la tómbola y en el que también participó Drag Elektra, ganador del pasado año. La temática circense atravesó desde el primer minuto una noche que, en apenas cinco minutos, ya había lanzado su mensaje.Tras la presentación del jurado, inrrumpieron en el escenario los presentadores Roberto Herrera y Drag Sethlas, que recordaron la complicada situación atravesada estos días en Gran Canaria a causa de la borrasca Therese.

Drag Shiky abrió la competición con Hogar, dulce hogar, diseño de José David Batista y patrocinio de Servatur Hotels, en una actuación muy elocuente contra la presión de la vivienda vacacional, al ritmo de las chácaras y con el remate final de «Vivienda, derecho». Le siguieron Los Turkish, con En las mareas del Caribe, estos mariquitas se despiden, diseño de Daniel Guzmán Rivero y patrocinio de Complejo Rural La Perdiz de Molinca, en un número de Piratas del Caribe con batalla entre Jack Sparrow y Davy Jones.

En tercer lugar salió La Giovadrag con Kimera, el despertar bajo la carpa del gran showman, diseñado por Giovanni Izquierdo y patrocinado por Mundo Patineta Elite Vant, El Rincón Erótico y Cabildo de Gran Canaria, en un espectáculo fiel al universo del circo, con acróbatas y zancos. El cuarto turno fue para Ávalon, con Y entonces florecí cuando nadie más miraba, diseño de Osvaldo Cabrera Rocha y patrocinio de Juventud Canaria, Clínica Dental Claramunt y Full Cargo, en una puesta en escena floral culminada con giros sobre una ruleta.

Drag Armek sacó las garras con Yo no nací para reinar, nací para ser eterno, creación de Nancy Henríquez González y patrocinio de Divinity y Cheyennes Club, un espectáculo que dejó con el corazón afuera en una propuesta de ritmos selváticos. Cerró este primer bloque Drag Ígnea con Dame un grrr, un ¿qué?, diseño de Néstor Santana y patrocinio de Carrozas José Halcón y Ferretería Encinoso, como un protector de Wakanda en una escenografía de transformación total.

Tras las seis primeras actuaciones, María Isabel tomó el relevo musical antes de que la gala encarase su segunda mitad, interpretando alguno de sus himnos, como Antes muerta que sencilla o ¡No me toques las palmas que me conozco! .

La competición se retomó con Drag Hefesto, que con Terapia de choque, de Yeremy González y Néstor Santana y patrocinio de Ángel Díaz Tattoo, llevó al escenario una puesta en escena de coches, motores y gasolina, incluso con control de alcoholemia. Después fue el turno de Drag Ego, con Ay chiquillas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH qué HDMI, diseño de Kilian Betancor Falcón y patrocinio de Clínica Dental Tirma López, Distinto Pub Musical y CVision, en una propuesta inspirada en Draculaura que dejó también un mensaje sobre la infancia con autismo y TDAH.

El noveno turno fue para Drag Acrux, con Quien no arriesga no gana... ¿y tú apuestas por mí?, diseño de Nefalí Betancor y patrocinio de Connecting Bingo, metido bajo una gran peluca de Elvis Presley y entre cartas de póker. Le siguió Drag Eiko, con Objeto volador no identificado, firmada por Carla Domínguez, Sara Aguinaga y Manuel Yenedey Velázquez y patrocinada por Dormitorum, en un viaje al universo de Lilo y Stitch, surfeando el escenario. La penúltima fue Drag Sequins, con Lo que el bisturí se llevó... Estoy más estirá que un chicle, creada por Josep López Martí y patrocinada por el Ayuntamiento de Arucas, Vervia Asesores y Carrozas José Halcón, recién salida de una clínica estética. Cerró el concurso Yshia Taisma con ¡Fonita, la Yshia está revirá!, pero aunque la mona se vista de seda, Yshia se queda..., diseño de Zoilo Alejandro García y patrocinio de Nettronica S.L., en una actuación que arrancó desde una mesa de operaciones.

Tras las doce actuaciones regresó al escenario Drag Elektra, ganador de 2025, para despedir su trono por todo lo alto. Antes de anunciar al ganador, Mónica Naranjo puso el broche de oro musical a la noche en su segunda vez en la Gala Drag de Maspalomas. Después, el carnaval siguió de madrugada con el tradicional mogollón, calentando motores para todo un fin de semana de fiesta por delante.