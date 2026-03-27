Ávalon, Drag Queen ganador del Carnaval de Maspalomas: «Mi drag es lujo, elegancia y cosas grandes»

¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando escuchó su nombre como ganador?

El equipo y la familia. Al final el drag soy yo, pero sin ellos no podría ni vestirme ni estar aquí. El drag es familia y siempre tiene que estar apoyado por su gente. Lo primero que pensé fue en ellos, porque sentía que se lo debía.

¿Notó que podía ser su noche?

Sí. Lo sentí por el público, por los compañeros y por la vibra. Todos me decían que había salido 'de locos' y que iba a estar en los premios. Yo intuía que tendría, aunque no esperaba ganar.

¿Qué quería contar con su fantasíaY entonces florecí cuando nadie más miraba?

Partía de la Llorona de México, pero quise llevarla al carnaval. Esa historia tiene una parte oscura, de desamor y locura, pero yo preferí quitarle esa oscuridad y convertirla en la rosa más hermosa.

¿Quién es Drag Ávalon cuando se baja de las plataformas?

Soy director artístico del Carnaval de Arrecife. Trabajo para la Concejalía de Festejos. Vengo a Gran Canaria solo para los carnavales, pero hago mi vida en Lanzarote.

¿En cuántas galas ha participado?

Que recuerde, en Las Palmas desde que empecé hace seis años. En Maspalomas esta ha sido mi segunda vez: en 2023 fui segunda dama y ahora gané. En Lanzarote me presenté una vez y también gané.

¿Cuándo comienza a interesarle el mundo drag?

El interés me viene de niño, pero el empujón definitivo me lo dio mi amigo Drag Vulcano. Un año fui a ayudarlo en la gala de Las Palmas, lo viví desde dentro y ahí sentí que yo también quería estar sobre el escenario.

¿Qué tiene que tener una fantasía para que la gente diga: «Es Ávalon»?

Opulencia. Mucho brillo, muchas plumas, mucho volumen. Mi drag es lujo, elegancia y cosas grandes. Ese es mi sello.

Dijo que, si algún día gana en Las Palmas, dejaría de competir. ¿Lo tiene tan claro?

Sí. Sería mi última ocasión como participante. Es mi objetivo máximo. Cuando lo consiga, creo que dejaré de competir, aunque no dejaré el carnaval.

¿De dónde nace ese sueño?

De cuando era pequeño y veía las galas con mi madre en la televisión. Las grabábamos en la cinta BETA y yo le decía: «Yo quiero ser eso». Ni siquiera sabía entonces lo que era ser gay, pero ya me fascinaba ese mundo.

En un momento de tanto ruido contra el colectivo, ¿qué papel tiene hoy la gala drag?

Toda la importancia del mundo. El drag canario está cada vez más reconocido y llega a todo tipo de público. Impacta por la imagen, pero también por el mensaje. Antes nos escondían en la noche, pero ahora es vida. El drag no hace daño a nadie; al revés, conecta y hace disfrutar. Muy orgulloso de ser un drag canario.

¿Tiene algún proyecto futuro en mente?

Como proyecto profesional me gustaría montar un negocio propio en mi isla, en Lanzarote. Aún no sé si de moda o de hostelería, pero algo para tener mi propia solvencia.

Si un niño o una niña lee esta entrevista y siente fascinación por el drag, ¿qué le diría?

Le diría que yo también cuando era pequeñito era seguidor de los drags. Que estudien primero, que esto es un hobby. ¿Que quiero vestirme de drag, aunque no sean carnavales? Para adelante. ¿Qué más da? Si es que yo me quito las plataformas y soy Osvaldo. El drag es un personaje que lo utilizas en momentos puntuales de tu vida. Y no hace daño a nadie, te lo aseguro. Al revés, hace divertirse.

¿Y al Osvaldo pequeño que se quedaba embobado viendo a los drags?

Que vamos por el buen camino. Lo que él pedía lo estamos consiguiendo poco a poco.