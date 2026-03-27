Cruce de acusaciones entre Mogán y Maspalomas por el cambio de fechas del carnaval tras la borrasca Therese

La reubicación de varios actos del Carnaval Internacional de Maspalomas por el paso de la borrasca Therese ha abierto un nuevo frente político en el sur de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Mogán, con su alcaldesa Onalia Bueno al frente, acusa a la Concejalía de Festejos de San Bartolomé de Tirajana de actuar con “deslealtad institucional” al recolocar citas clave de su carnaval en fechas que, según sostiene, ya estaban reservadas por el Carnaval Costa Mogán.

Mogán acusa a San Bartolomé de Tirajana de actuar sin coordinación previa

La primera crítica pública llegó a través de una nota difundida por Mogán, en la que Bueno cargó contra la falta de coordinación del municipio vecino. Según esa versión, San Bartolomé de Tirajana reprogramó la Gala Drag para el 26 de marzo y la cabalgata para el 28, coincidiendo con actos ya cerrados por Mogán. La alcaldesa sostuvo que esa decisión obligó a su ayuntamiento a modificar la programación “pese a existir alternativas que habrían evitado el perjuicio”.

Siempre según la versión ofrecida por el consistorio moganero, el cambio provocó que Mogán tuviera que trasladar su Gala Drag al viernes 27 de marzo y la cabalgata al domingo 29. El gobierno local asegura además que sí comprendió desde el primer momento que la borrasca obligaba a reordenar actos en Maspalomas, pero reprocha que esa reprogramación no se hiciera de forma coordinada. En ese relato, la crítica no se dirige al aplazamiento en sí, sino a la manera en que se adoptó y comunicó.

El partido Juntos por Mogán recrimina la falta de comunicación

La tensión política no se quedó en la nota institucional. El partido Juntos por Mogán, formación de la propia alcaldesa, elevó el tono en redes sociales con una publicación en Facebook en la que habló de “deslealtad confirmada” y contrapuso la supuesta falta de coordinación festiva con la colaboración que sí se estaba produciendo sobre el terreno durante la emergencia. En ese mensaje, la formación subraya que mientras unos responsables municipales estaban “en el barranco de Arguineguín partiéndose la cara” por los vecinos afectados de ambos municipios, otros optaban por “programar por libre”, sin una llamada previa.

El barranco de Arguineguín, uno de los puntos más afectados por la borrasca Therese

La referencia no es menor. El barranco de Arguineguín fue uno de los puntos más golpeados por Therese. Las lluvias y el aumento del caudal dejaron a unos 2.500 vecinos afectados por cortes y aislamientos, con carreteras cerradas y varios núcleos incomunicados durante horas. La propia Onalia Bueno destacó en esos días la colaboración mantenida con otras áreas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, como la Alcaldía y la Concejalía de Seguridad, lo que hace aún más visible el contraste que ahora denuncia con el área de Festejos.

Yilenia Vega rebaja la polémica y apela al “malentendido”

Frente a esas acusaciones, Yilenia Vega respondió en una entrevista radiofónica rebajando la confrontación. La edil admitió que puede haberse producido “un malentendido”, pero evitó entrar en mayor profundidad y recordó que todos los municipios han estado trabajando “a destajo” para afrontar las consecuencias de la borrasca, tanto en el plano económico como en daños en viviendas, calles o derrumbes. En su caso, explicó, le tocó gestionar la parte del carnaval en pleno desarrollo de la emergencia.

Defensa de la reprogramación y de la autonomía de Maspalomas

Vega defendió que la reprogramación del Carnaval de Maspalomas era inevitable y que debía anteponer la continuidad de la fiesta en su municipio al malestar que pudiera generar en otras agendas. En su intervención vino a sostener que mover toda la programación una semana hacia adelante tenía consecuencias inevitables y que, en un municipio con la dimensión y la actividad de San Bartolomé de Tirajana, no resulta viable avisar o pedir autorización por cada evento que se organiza. Su deseo, dijo, es que la polémica quede en un simple malentendido y que cada carnaval transcurra “de la mejor manera posible”.

Un carnaval de Maspalomas marcado por los retrasos

Lo cierto es que el Carnaval de Maspalomas ha vivido una edición especialmente accidentada. La Concejalía de Festejos y Eventos comunicó el 18 de marzo el aplazamiento de varios actos por la alerta de viento, lluvias y fenómenos costeros asociada a Therese. La Gala Drag, prevista inicialmente para el 19, fue reubicada primero para la semana siguiente y, tras nuevos ajustes, acabó celebrándose finalmente el jueves 26 de marzo. La cabalgata, por su parte, se trasladó al sábado 28. RTVC ha señalado además que la gala sufrió dos aplazamientos antes de poder celebrarse con normalidad.

Gala Drag del Carnaval de Maspalomas / Andrés Cruz

Mogán también se vio afectado y modificó su agenda

En Mogán, el temporal también dejó huella en el calendario festivo. El Encuentro de Murgas fue cancelado por las alertas meteorológicas y el Carnaval Costa Mogán arrancó finalmente el 25 de marzo con la Gala Senior. En paralelo, el municipio reorganizó su programa con la Gala del Pueblo el jueves 26, la Gala Drag el viernes 27 y la cabalgata el domingo 29. Ese encaje forzado es el que ha terminado convirtiendo una incidencia meteorológica en un pulso político entre dos ayuntamientos vecinos que, al menos sobre el papel, habían colaborado durante la emergencia.

La polémica pone de manifiesto los límites de la colaboración institucional

El episodio deja una doble lectura. Por un lado, evidencia hasta qué punto el paso de Therese trastocó la vida institucional y festiva del sur de Gran Canaria. Por otro, muestra cómo una falta de comunicación entre administraciones puede escalar rápidamente desde una discrepancia sobre fechas hasta una batalla pública de declaraciones, notas oficiales y mensajes en redes sociales. Mientras los escenarios vuelven poco a poco a la normalidad y el carnaval recupera el pulso, el choque entre Mogán y San Bartolomé de Tirajana ya se ha colado de lleno en la agenda política de estas fiestas.