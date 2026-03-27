El Cupón Diario de la ONCE deja 175.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido un total de 175.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria en el sorteo celebrado el pasado 26 de marzo, gracias a cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

La suerte llegó de la mano de Víctor Manuel Hernández Robaina, vendedor de la ONCE desde julio de 1991, quien distribuyó los boletos agraciados desde su punto de venta ubicado en el centro comercial Carrefour de Hoya de la Plata.

El Cupón Diario ofrece un premio principal de 500.000 euros al número y serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. A ello se suman otros premios menores que van desde los 250 euros hasta reintegros de 2 euros, en función de las cifras coincidentes.

Los cupones de la ONCE se distribuyen a través de una red de más de 19.000 vendedores en toda España, así como en la página web oficial y en establecimientos autorizados.