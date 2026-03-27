Enorte potencia el pequeño negocio local frente a las grandes plataformas que venden en la web

La feria empresarial Enorte abre sus puertas en Gáldar para potenciar durante este fin de semana el trabajo de los pequeños negocios locales y los autónomos, frente a la creciente competencia de las grandes plataformas de ventas a través de sus páginas web radicadas sobre todo en China y Estados Unidos. Mientras, las instituciones invitan a recorrer los 80 puestos y el casco de la ciudad, y dejar para una mejor ocasión la posibilidad de sentir el reclamo de visitar las presas llenas de agua y ver los barrancos correr en las medianías y cumbres grancanarias en la 'resaca' de la tormenta, ante el peligro de desprendimientos y problemas en los desplazamientos.

Foto de las autoridades, con la nueva imagen creada por Pepe Dámaso, en La Quinta de Gáldar. / LP / DLP

Enorte abrió esta tarde del viernes la feria empresarial de ámbito comarcal más antigua de Canarias. Este año cumple 24 ediciones, que solo tuvieron una interrupción obligada por la pandemia. Y en nueve de esas ocasiones ha tenido su sede en Gáldar, después de que se haya decidido en el marco de la Mancomunidad su carácter rotatorio con Arucas, para preservar su enorme afluencia de visitas de cada año.

"Dejar las presas para otro día por el peligro"

La presidenta de la Mancomunidad del Norte y alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, manifestó durante el acto de apertura que este es un encuentro que representa al tejido empresarial de los más de 127.000 habitantes que tienen los once municipios de la comarca. Y, tras recordar su larga y consolidada trayectoria que tuvo sus inicios en el año 2002, Enorte ha cumplido con sus expectativas de dinamizar al sector empresarial de la comarca y convertirse en un escaparate de su oferta de productos y servicios.

Carteles promocionales de Enorte, en La Quinta de Gáldar. / LP / DLP

María del Carmen Rosario hizo un llamamiento a la población grancanaria para visitar el sábado y domingo Enorte, y evitar irse a ver el espectáculo de las presas cuando todavía existe riesgo por posibles desprendimiento y carreteras sin habilitar.

"Es pasado y futuro"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó el trabajo que han hecho los municipios para conservar su patrimonio. "El Norte ha reencontrado su camino", dijo. Por eso habla de que es "pasado y futuro". Por un lado, porque conserva el producto de proximidad y ha reforzado la producción local. Y, por otro, porque ha sabido abrir en estos últimos años las puertas a nuevas oportunidades de negocio asociados a los nuevos tiempos.

Morales defendió la búsqueda de la autosuficiencia. Sobre todo, insistió, en estos momentos en los que las guerras internacionales vuelven a encarecer los productos básicos.

El presidente insular también invitó a todos los grancanarios a visitar la feria empresarial de Gáldar como una gran oportunidad y un atractivo, dadas las delicadas condiciones en las que se encuentra la zona alta de Gran Canaria.

"La diversificación pasa por el consumidor" Felipe Afonso El Jaber — Viceconsejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias

Por su parte, el vicepresidente de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, centró parte de su intervención en el acto de inauguración en La Quinta de Gáldar en advertir de la fuerte competencia que se cierne sobre los negocios locales que predominan en la comarca por las plataformas que venden sus productos a través de sus páginas web y que no disponen de puntos de venta físicos, lo que supone una competencia desigual con los empresarios locales.

El peligro que viene de China

"Las grandes plataformas chinas son la competencia del pequeño comercio", insistió. De ahí que su Consejería regional esté potenciando la digitalización de los negocios locales para darles un "plus de competitividad y sean sostenibles en el tiempo".

El Jaber animó a la diversificación, que empieza también porque el consumidor canario apuesta por el producto local y de proximidad. En primer lugar, a la hora de consumirlos. Y, por otro, "exigir que estén en las estanterías".

La "lealtad del fiao"

Por último, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, también defendió la resistencia de las tiendas de cercanía frente a los grandes centros comerciales, "cuando lo fácil hubiera sido optar por invertir en otros lugares fuera del Norte".

Promoción de la feria. / LP / DLP

Sosa animó a los municipios a conservar "la esencia del Norte", que puede asociarse a esos tenderos que 'fiaban' a sus clientes y que "le han dado corazón" a la comarca. Y espera que sigan manteniendo esa "lealtad" que le ha dado un atractivo singular a estos municipios rurales que se han desarrollado también en su costa.

Pepe Dámaso y su obra

La feria reúne a 80 empresas durante este fin de semana en el casco de Gáldar, con una programación que combina la actividad comercial, gastronomía, música y actividades para los distintos públicos, incluidos los niños, además de la promoción de los 11 municipios que conforman la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte

Una de las novedades viene de la mano del artista Pepe Dámaso, creador del logotipo y la bandera de la Mancomunidad, que presentó su nueva obra titulada 'Drago Trance'. La pieza ha sido desarrollado como un contenedor artístico con la imagen de la feria, y "simboliza la evolución de la comarca norte y de sus principales señas de identidad, convirtiéndose en una contribución cultural de gran valor para Enorte y para el conjunto del territorio".

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Este sábado concentra buena parte de la actividad, con horario de apertura de 10 a 20 horas, que oferta animación infantil a cargo de Rafaelillo Clown, almuerzo popular con productos de la comarca y actuaciones musicales de La Trova, Que Chimba y Rosario 8. De forma paralela, la zona gastronómica Gastronorte permanecerá abierta hasta las 22 horas.