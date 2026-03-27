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La Feria Gran Canaria Me Gusta se celebrará del 8 al 10 de mayo en Agüimes

La Feria Gran Canaria Me Gusta celebrará su edición número trece en el Recinto Ferial de Agüimes del 8 al 10 de mayo de 2026, con el objetivo de impulsar el consumo de productos locales

La Feria Gran Canaria Me Gusta se estrena, del 8 al 10 de mayo, en el Recinto Ferial de Agüimes

La Feria Gran Canaria Me Gusta se estrena, del 8 al 10 de mayo, en el Recinto Ferial de Agüimes

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La Feria Gran Canaria Me Gusta se estrena, del 8 al 10 de mayo, en el Recinto Ferial de Agüimes / LP/DLP

La Feria Gran Canaria Me Gusta celebrará su decimotercera edición del 8 al 10 de mayo de 2026 y lo hará, por primera vez, en el Recinto Ferial de Agüimes, que se convertirá durante tres días en un espacio de encuentro entre el público y el producto local.

El evento reunirá a profesionales del sector primario, la industria alimentaria y la gastronomía en una cita que busca poner en valor los productos de la tierra y fomentar su consumo. La propuesta gira en torno a tres ejes fundamentales: la producción de kilómetro cero, la transformación industrial y la gastronomía como vínculo directo con el consumidor.

En este sentido, la feria se consolida como un escaparate del modelo de economía circular y sostenible del archipiélago, combinando tradición e innovación en torno al producto local.

Sobre el programa

El programa incluirá exhibiciones culinarias a cargo de chefs de la isla, catas y degustaciones, talleres dirigidos al público infantil, música en directo y una zona de restauración donde se podrán probar elaboraciones basadas en productos de proximidad.

La feria abrirá sus puertas el viernes 8 de mayo a las 9:30 horas. Tanto ese día como el sábado 9 permanecerá abierta hasta las 19:30 horas, mientras que el domingo 10 cerrará a las 16:00 horas.

Las entradas ya están disponibles a un precio de 1,50 euros, tanto en taquilla como a través de venta anticipada en la página web oficial, donde también se podrá consultar la programación y la relación de expositores.

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La Feria Gran Canaria Me Gusta está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, con la colaboración de distintas entidades vinculadas al tejido económico y comercial de la isla.

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