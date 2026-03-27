Gáldar pacta la compra de 70.000 metros cuadrados de suelo de la entrada a la ciudad al 'banco malo' para vivienda pública

El Ayuntamiento de Gáldar llega a un acuerdo con el llamado 'banco malo' (Sareb) para la compra de 70.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en la entrada de Gáldar, que permitirá la promoción de vivienda pública y otros equipamientos. El alcalde, Teodoro Sosa, señaló durante el Pleno municipal que la adquisición está tasada en 163.000 euros, lo supone una operación que considera irrenunciable desde el punto de vista económico y que no pueden dejar pasar, respecto a los precios por los que el promotor, que luego se arruinó, ofreció a los propietarios originarios de las fincas para desarrollar toda la zona, situada el linde con Guía y el centro de salud.

19 parcelas y una en Playa Canaria

El alcalde, Teodoro Sosa, detalló durante la sesión del mes celebrado este jueves que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) les ofreció un total de 20 parcelas, 19 de la cuales están en el Paseo de Los Guanartemes y una en Playa Canaria. En el primero de los casos, se trata de una zona de expansión residencial, cuyo promotor fue adquiriendo a precios del bum inmobiliario a los originales dueños. Sin embargo, la empresa peninsular se arruinó, y cayó en manos del 'banco malo. Teodoro Sosa detalla que el suelo les va a costar algo más de dos euros por metro cuadrado, cuando el inversor inicial pagaba a razón de 100 euros.

Un momento del Pleno celebrado este jueves en las Casas Consistoriales de Gáldar. / LP / DLP

El alcalde anunció que está pendiente de recibir el listado de exigencias de la entidad para cerrar la transacción, pero que entre ella se incluirá la promoción de vivienda pública.

"Crear una ciudad"

El primer teniente alcalde, Julios Mateos, avanzó que el objetivo principal es destinar estos terrenos a vivienda pública, aunque también se contemplan usos complementarios como zona de aparcamiento para el centro de salud o equipamientos educativos. «Esta adquisición nos permitirá crear una nueva ciudad», afirmó Mateo haciendo suya las palabras del arquitecto municipal, dado que se trata de una enorme parcela en al que se puede diseñar a medida la expansión de la ciudad.

Además, señalaron que existen incluso estudios que dejaron los inversores en las oficinas municipales cuando iniciaron los trámites para desarrollar el uso del suelo, lo que reducirá el coste de la urbanización de toda esta zona, que perdió el anterior empresario tras su ruina, que arrastró a otras promociones inmobiliarias en la zona. De ahí que cayera en el 'banco malo', tras su embargo por impagos.

Hermanamiento con Galicia

Por otro lado, el grupo de gobierno anunció la admisión a trámite de la solicitud de subvención del 2% Cultural para la rehabilitación de la ermita del pago de Caideros.

Por otro lado, en la sesión celebrada este jueves se aprobó la declaración de hermanamiento entre Gáldar y las Mancomunidades de Concellos Galegos do Camino Francés, "un reconocimiento a la vinculación histórica y espiritual que une a ambos territorios a través del Camino de Santiago".

En las próximas semanas, el alcalde viajará a Galicia para firmar oficialmente el acuerdo, que permitirá desarrollar intercambios culturales, eventos recreativos, promoción turística conjunta y actividades que unan el Jacobeo gallego con el galdense y el Camino de Santiago de Gran Canaria, consolidado como una oferta religiosa, cultural y turística de primer orden.

Noticias relacionadas

El Pleno aprobó declarar al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) como medio propio personificado del Ayuntamiento de Gáldar, un paso necesario para acceder a la convocatoria de la economía inteligente impulsada por Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital.