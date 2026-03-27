El Huerto de las Flores reabre renovado en Agaete

El Huerto de las Flores reabrirá sus puertas el próximo lunes 30 de marzo tras culminar una rehabilitación integral que devuelve a la ciudadanía uno de los espacios más emblemáticos de la Villa de Agaete. El acto inaugural, abierto al público con aforo limitado, combinará arte, poesía y música en directo en un recorrido por el renovado jardín.

La intervención ha sido ejecutada por la empresa pública Gesplan y financiada por el Gobierno de Canarias a través de los fondos europeos Next Generation. Entre las principales mejoras destaca la eliminación de barreras arquitectónicas, con la instalación de una tarima elevada que sustituye al antiguo sendero, así como la renovación del sistema de iluminación para permitir actividades nocturnas. También se han incorporado medidas de sostenibilidad como paneles solares, optimización del riego y nuevos espacios de esparcimiento.

Asimismo, se ha llevado a cabo una poda intensiva especializada para mejorar la conservación de las especies vegetales, en un espacio que, desde su origen en el siglo XIX como jardín de aclimatación impulsado por la familia De Armas, alberga flora de distintos continentes.

El programa de reapertura incluirá un itinerario con “estaciones poéticas” a cargo de la emisora municipal Radio Agaete, con lecturas acompañadas de música acústica. Además, se dará lectura a un manifiesto con motivo del Día Mundial de la Poesía.

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En el apartado musical, el acto contará con la actuación de Derya Takkali, que interpretará piezas con baglama, y del guitarrista grancanario Yul Ballesteros, que presentará su proyecto Islazz, una propuesta que fusiona música tradicional canaria y lenguajes contemporáneos. A este ensemble se suma el músico local Yone Rodríguez.