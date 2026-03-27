Cabalgata de carnaval de Maspalomas: todo lo que debes saber antes de ir

Más de 500 efectivos —entre Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Canaria, Protección Civil, seguridad privada y servicios sanitarios— velarán por la seguridad de la cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas, que se celebrará mañana en las principales calles de Playa del Inglés. La cita, que se suspendió el pasado fin de semana por la borrasca Therese, contará con el desfile de 108 carrozas y se espera la asistencia de hasta 350.000 personas. Para garantizar el correcto desarrollo del evento, el Ayuntamiento ha activado un plan de seguridad integral, que incluye también cámaras de videovigilancia y geolocalización de las carrozas. Además, la empresa Global reforzará las principales líneas de transporte hacia el municipio.

La cabalgata arrancará a las 17:00 horas desde el Parque Tropical, recuperando su ubicación original tras el cambio del año anterior, cuando la salida se realizó unos 400 metros más adelante, en el Parque Europeo. El recorrido, de aproximadamente tres kilómetros, transcurrirá por la Avenida de Italia, conectará con la Avenida de Gran Canaria y la Avenida 8 de marzo, y concluirá en la Avenida Touroperador Tui. Tras el desfile, la fiesta se trasladará al Yumbo, donde dará comienzo el tradicional mogollón y la noche de carnaval, que se prolongará hasta altas horas de la madrugada con música y baile.

El dispositivo de seguridad y atención sanitaria para la cabalgata incluye la instalación de un hospitalito de primera intervención completamente equipado en la calle Grecia, que funcionará coordinadamente con el centro de salud de Maspalomas y los distintos centros hospitalarios de la zona. En materia de vigilancia, la organización y el área de Seguridad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han instalado cámaras de videovigilancia a lo largo de todo el recorrido, todas conectadas directamente al puesto de mando de la Policía Local, lo que permitirá un seguimiento constante de la cabalgata.

Geolocalización y cámaras de seguridad

Además, cada una de las 108 carrozas contará con un dispositivo de geolocalización vinculado con la Policía Local. Este sistema permitirá, en caso de emergencia, avería o incumplimiento de normas, localizar rápidamente la carroza, enviar los recursos necesarios y, si es preciso, evacuarla del recorrido, según han informado fuentes municipales.

Recorrido cabalgata Maspalomas 2026 / LP/DLP

Dentro del dispositivo sanitario incluido en el plan de seguridad del Ayuntamiento para la cabalgata, se desplegará un amplio contingente de recursos: 10 ambulancias de soporte vital básico, dos de soporte vital avanzado, tres vehículos de intervención rápida, dos motos sanitarizadas y dos hospitalitos adicionales. Además se habilitarán dos puntos violetas en el interior del centro comercial Yumbo, con el objetivo de ofrecer atención y asistencia especializada a quienes puedan necesitarlo durante el desarrollo del evento.

Puestos de mando

Para garantizar un control total de la cabalgata, el Ayuntamiento ha instalado dos puestos de mando avanzado. Uno de ellos será móvil, ubicado en la zona de aparcamiento inicial de las carrozas y gestionado por los bomberos, mientras que el puesto central se situará en la comisaría de la Policía Local, desde donde se coordinará todo el dispositivo de seguridad y emergencias. Además, estarán operativas las unidades de drones tanto de los agentes municipales como de los bomberos de San Bartolomé de Tirajana, lo que permitirá supervisar el recorrido en tiempo real y reaccionar de manera inmediata ante cualquier incidencia.

Los dos puntos violetas estarán en el centro comercial Yumbo y habrá un hospitalito en la calle Grecia

El dispositivo de seguridad se activará con varias horas de antelación a la salida de la primera carroza. Desde las 06:00 de la mañana, tanto la Policía Local como los bomberos iniciarán la verificación técnica y de seguridad de las 108 carrozas participantes.

Para poder desfilar, cada carroza deberá contar con la certificación conjunta de ambos cuerpos, que comprobarán aspectos como el correcto funcionamiento del grupo electrógeno, la existencia de medidas contra incendios, sistemas de apagado automáticos y la instalación de barandillas de seguridad. Además, la Policía Local revisará toda la documentación del chófer, del vehículo y la homologación correspondiente. Todo este dispositivo de seguridad estará supervisado por el alcalde del municipio, Marco Aurelio Pérez y por el concejal de Seguridad, José Carlos Álamo.

Guaguas y taxis

Para garantizar un desplazamiento seguro durante la cabalgata, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana habilitará una cochera para guaguas y taxis en la rotonda situada en la confluencia de la Avenida de Tirajana con la calle Tejeda, dejando el acceso desde el Holiday World hasta la Avenida de la Unión Europea exclusivamente para transporte público.

Con el objetivo de facilitar la llegada y salida de los asistentes y reducir el uso de vehículos privados, la empresa Global pondrá en marcha este sábado un servicio especial de refuerzo a partir del mediodía, ampliando la oferta de líneas con destino a Playa del Inglés y Maspalomas.

Habrá 10 ambulancias de soporte vital básico, dos de avanzado, motos sanitarizadas y vehículos de intervención rápida

El refuerzo abarcará rutas procedentes de Telde, Santa Catalina, Amadores, Arinaga, Las Majoreras y San Telmo, incluyendo las líneas Global 1, 25, 30, 33, 36, 50, 52 y 90. Por la noche, a partir de las 21:00 horas, se activará un dispositivo de retorno desde San Fernando, que funcionará durante toda la madrugada hasta las 06:00 horas del domingo, garantizando que los ciudadanos puedan regresar de manera segura tras la celebración.

Los taxis también estarán concentrados en la misma zona, con un dispositivo especial que movilizará unas 267 licencias, lo que supone un récord histórico de vehículos operativos durante la cabalgata de Maspalomas y permitirá atender de manera ágil la elevada demanda de transporte de los asistentes.

Noche de carnaval y otros actos

Tras el desfile de las carrozas, la música y la fiesta continuarán este sábado en el centro comercial Yumbo, epicentro de la celebración del Carnaval Internacional de Maspalomas. A partir de las 23:00 horas el escenario principal acogerá las actuaciones de artistas como Rafael Caso, Brian de la Cruz, Star Music, Toni Bob y Leyenda Joven. Paralelamente, en la zona de chiringuitos, la fiesta se prolongará con sesiones musicales a cargo de Línea Dj, Alejo y Dj Juanjo.

El carnaval pondrá su broche final este domingo con el tradicional entierro de la sardina, que comenzará alrededor de las 19:00 horas. Este acto, que simboliza el cierre de la fiesta, estaba inicialmente previsto para el pasado domingo, pero tuvo que suspenderse junto con la cabalgata debido a la borrasca Therese. Al finalizar, tendrá lugar el tributo a Juan Luis Guerra en el mismo escenario del centro comercial.