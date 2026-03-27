Lluvia de reconocimientos para la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (Rseapgc) está recibiendo este año por su 250 aniversario una lluvia de reconocimientos por parte de diferentes instituciones, ensalzando así su papel en el desarrollo de todos los ámbitos de la isla. Entidad patriótica dirigida a promover el progreso de la educación pública, el fomento de la riqueza de esta isla de Gran Canaria y el mayor bienestar moral y material de sus habitantes, según rezan sus estatutos fundacionales, fue fundada el 4 de febrero de 1776, lo que la convierte en la sociedad civil más antigua de Canarias.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) aprobó este viernes conceder la Medalla de la Universidad a la 'Económica', nombre que recibe de sus más allegados. La fundamentación alude, además de a su trayectoria histórica y su papel como germen intelectual de la ULPGC, a “la actividad científica de vanguardia de la Rseap”, lo que la ha llevado a actuar “como un laboratorio de pensamiento estratégico, liderando junto a la Universidad, entre otras iniciativas, la respuesta a los desafíos de la movilidad aérea y aeroespacial”. Y es que la Económica fue una de las organizaciones que se movilizó para que Las Palmas de Gran Canaria tuviera una universidad. "Y ahora resulta que la universidad nos reconoce a nosotros", subraya su actual director, José Joaquín Díaz, quien con este hecho también hace un homenaje a Nicolás Díaz Saavedra, quien fuera uno de los promotores de este importante avance en el ámbito de la enseñanza.

Antes de la noticia de la medalla de la ULPGC, el Cabildo Insular de Gran Canaria ya había aprobado como declaración institucional, reconociendo así la labor histórica que ha llevado a cabo la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, "apoyando los principios fundamentales de la "Económica" y su trabajo en favor de la divulgación, el bienestar y desarrollo de Gran Canaria, haciendo un llamamiento público para fomentar la colaboración con la misma". El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también aprobó una declaración institucional, con la que ponía de relieve la vinculación institucional con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que fue “estrecha y fluida desde sus primeros tiempos”, generando un intercambio de iniciativas que se tradujo en obras y proyectos para la ciudad. Esta relación se materializó de forma directa en la ubicación de su sede social, archivo y biblioteca en las propias Casas Consistoriales, donde también celebraba sus reuniones.

Los Ayuntamientos de la isla se suman a la ola de distinciones

Los Ayuntamientos de Telde, Moya y San Bartolomé de Tirajana, entre otros, también se han sumado a la ola de distinciones con motivo de su 250º aniversario de la Real Sociedad Económica.

Su director José Joaquín Díaz, manifestó que la institución busca romper las fronteras de la capital para fortalecer su carácter insular. "Queremos tener más notoriedad fuera de la ciudad", afirmó Díaz, anunciando la preparación de una exposición itinerante que recorrerá diversos municipios de Gran Canaria para acercar los 250 años de historia de la entidad a la ciudadanía de la isla. Díaz destacó que la institución actualmente atraviesa una etapa de apertura y modernización. Entre los hitos más destacados de su gestión, Díaz subrayó el éxito en la feminización de la sociedad, logrando triplicar la presencia de mujeres con perfiles de alto talento, procedentes del ámbito universitario, jurídico y empresarial.

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A pesar de sus dos siglos y medio de historia, la "Económica" mantiene intacta su función como órgano consultivo neutral y experto. Díaz destacó la labor del Observatorio de la Movilidad Aérea y Espacial, compuesto por ingenieros y catedráticos de prestigio, que recientemente elaboró informes cruciales para la candidatura de Canarias como sede de la Agencia Espacial Española y estudios técnicos sobre infraestructuras de transporte aéreo firmados por antiguos directivos de aeropuertos y expertos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).