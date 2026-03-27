Obras Públicas insta al Gobierno de Canarias a que licite el tercer carril en la GC-3

El Cabildo de Gran Canaria ha instado al Gobierno de Canarias a que active cuanto antes el proyecto de ampliación de la GC-3 a su paso por Tamaraceite, con el objetivo de que pueda ser financiado y licitado en el marco del Convenio de Carreteras. Augusto Hidalgo, consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, recordó que esta actuación, ya redactada y entregada al Ejecutivo autonómico en mayo del pasado año, contempla la creación de un tercer carril en ambos sentidos en el entorno del centro comercial Los Alisios, así como una nueva conexión directa con la carretera de Teror (GC-21).

Durante la sesión plenaria celebrada este 27 de marzo, Hidalgo ha contestado a una formulación oral formulada por el portavoz del Grupo Popular Miguel Jorge Blanco, que pidió al área de Obras Públicas que "se ponga las pilas para reclamar al titular de la vía las mejoras imprescindibles y urgentes para que este tramo mejore, porque si no, nos va a arrasar y dentro de tres años lamentaremos no haber tomado decisiones cuando las teníamos que haber tomado".

Hidalgo reconoció que los modelos electrónicos le han mostrado que en los próximos años, la GC-3 será la vía con más densidad "y, por tanto, más posibilidades de colapsos en horas punta". En este sentido, recordó que su área ya ha hecho una propuesta, "que ya está redactada y entregada al Gobierno de Canarias para los enlaces de la GC-21 a la altura del centro comercial Los Alisios y la ampliación de un tercer carril en ambos sentidos, que la autopista permite porque fue diseñada para tal fin en la mediana".

Más de 10 millones

El proyecto, con un coste estimado en 11 millones de euros, es fruto de la colaboración entre el Cabildo, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Teror. En concreto, las principales actuaciones incluyen la ampliación del tronco de la GC-3 mediante un tercer carril aprovechando la mediana existente, tanto en dirección Arucas como hacia la capital. A ello se suma la creación de un nuevo enlace con la GC-21 a la altura de Ciudad del Campo para descongestionar los actuales cuellos de botella en Piletas y San Lorenzo.

Esta propuesta se sumaría a las obras de ampliación de la GC-1 a su paso por Telde para aliviar la congestión de la vía, que ascienden a 10 millones de euros. En proceso de licitación, las previsiones apuntan a que los trabajos puedan comenzar antes del verano y consisten en la habilitación de un cuarto carril para mejorar la fluidez del tráfico, de un kilómetro en sentido norte, entre La Estrella y Bocabarranco, y otro de 600 metros en sentido sur, entre otras actuaciones.

Evaluación de daños por Therese

Al inicio del pleno, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, anunció que ya se prepara una evaluación detallada de los daños ocasionados por la borrasca Therese con el objetivo de remitirla antes de las 10.30 del lunes al Estado, que así lo ha requerido, y facilitar así que el Archipiélago pueda ser declarado zona catastrófica para acceder a un paquete de ayudas. Además, Morales ha reiterado su petición al Ministerio de Defensa para poder activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde el nivel 1 de emergencia, al considerar que la actual normativa limita la capacidad de respuesta en territorios insulares.

El dirigente insular tomó la palabra para hacer un balance sobre los efectos de la borrasca Therese. En este sentido, explicó que el fenómeno meteorológico advertido por la Aemet se desarrolló en dos fases claramente diferenciadas: una primera de lluvias persistentes y fuertes vientos, con rachas que alcanzaron los 123 kilómetros por hora, y una segunda marcada por tormentas convectivas de gran intensidad y difícil previsión. Fue precisamente esta segunda fase la que elevó el nivel de alerta, especialmente tras el episodio registrado en la madrugada del 24 de marzo, cuando una célula tormentosa recorrió el este de la isla desde el sureste hasta Arucas, dejando registros como los 153 litros por metro cuadrado en Bañaderos.

Sin registros similares

El balance de incidencias refleja la excepcionalidad del episodio, que Morales calificó de "histórico" porque asegura que "no disponemos de registros similares en Gran Canaria". A lo largo de la semana se contabilizaron más de un millar de incidencias, con muros derrumbados, carreteras cortadas, desprendimientos, inundaciones en viviendas y desbordamientos de barrancos. Hasta 35 presas llegaron a rebosar sin provocar incidentes graves, mientras que la red viaria registró picos de hasta 24 carreteras cerradas, cifra que se ha ido reduciendo progresivamente aunque aún persisten una decena de cortes.

"Con respecto a la población", agregó Morales, Arguineguín permaneció parcialmente aislado, con accesos controlados mediante convoyes, mientras que enclaves como Ayagaures, La Culata, El Hornillo o Fataga se cerraron temporalmente por precaución. Morales destacó la coordinación entre administraciones y el despliegue de entre 1.500 y 2.000 efectivos de distintos cuerpos de seguridad, emergencias y servicios públicos, que permitió gestionar una situación compleja sin daños personales.

Asimismo, hizo un llamamiento a la prudencia ante el riesgo aún presente en barrancos y carreteras, debido a la inestabilidad del terreno tras las lluvias. "Muchas personas van a acudir este fin de semana, seguro, a visitar las presas o los barrancos y les estamos diciendo que están asumiendo una enorme responsabilidad. (...) No lo podemos prohibir, pero sí lanzar una advertencia de mucho cuidado, de mucha preocupación", recomendó Morales.

Debate sobre el céntimo verde

En la sesión, durante las formulaciones orales, el consejero de Vox, Yeray Suárez, preguntó cuánto recauda la institución con el denominado céntimo verde sobre los combustibles y pidió su eliminación ante el actual encarecimiento de los precios, al considerar que supone una carga adicional para los ciudadanos. Por su parte, el consejero de Hacienda, Pedro Justo, precisó que actualmente se aplica un gravamen de dos céntimos por litro, al que se suma un céntimo adicional habilitado tras la aprobación del Gobierno canario, lo que eleva la recaudación prevista a unos 13,5 millones de euros, de los que 9 millones corresponden al tramo principal y 4,5 millones al adicional.

Justo indicó que la posible eliminación del céntimo verde “está sobre la mesa” ante la situación actual, aunque matizó que se trata de una decisión que aún no ha sido adoptada por el grupo de gobierno. Esto se produce apenas dos meses después de que el Cabildo ratificara la exacción sobre el consumo de combustibles de automoción, una medida que no recibió alegaciones durante su periodo de exposición pública y que se mantiene vigente en la actualidad.

Encareciemiento de la reforma del Estadio

El encarecimiento del proyecto de reforma del Estadio de Gran Canaria centró también parte del debate plenario, tras una pregunta del consejero de Vox, Yeray Suárez, sobre el aumento del presupuesto, que ha pasado de 100 a 175 millones de euros antes de que las obras comenzaran.

El consejero de Deportes, Aridany Romero, justificó este desvío por el deterioro progresivo del terreno sobre el que se asienta la infraestructura, ubicada sobre un antiguo barranco, cuya calidad “no es la que parecía” y ha ido empeorando con el paso del tiempo. A ello se suma el desconocimiento reconocido sobre la estructura existente. "Los planos de construcción desaparecieron por una inundación en el Centro Insular de Deportes. Por tanto, tenemos un importante desconocimiento de lo que hay realmente construido. La cantidad de hormigón y de hierro que hay sobre el Estadio de Gran Canaria no es la cantidad que teóricamente estaba", explicó Romero.

Mociones y textos aprobados

En el turno de mociones, se aprobó por unanimidad la propuesta defendida por la portavoz del Grupo Popular Pepa Luzardo para instar al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria a dar luz verde a la mayor celeridad un proyecto de renovación integral de la residencia de mayores El Sabinal.

El pleno concluyó con la aprobación por unanimidad y vía de urgencia de una modificación de crédito y de una declaración institucional con motivo del Día Mundial del Cáncer Colorrectal, en la que el Cabildo reafirma su compromiso con la prevención, el diagnóstico precoz y la mejora de la atención a los pacientes.