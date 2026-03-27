Patrimonio
Las obras en el recinto ferial de Arucas sacan a la luz restos arqueológicos
Un molino de mano y fragmentos de cerámica son algunas de las piezas encontradas en el recinto ferial de Arucas, donde los especialistas determinan el valor de los hallazgos para su conservación
LP/DLP
Las obras de acondicionamiento del recinto ferial de Arucas han sacado a la luz varios restos arqueológicos en la zona norte del espacio. Entre las piezas encontradas figuran un molino de mano y un fragmento de cerámica, que están siendo estudiados por técnicos municipales y del Cabildo de Gran Canaria. El hallazgo se produjo durante los trabajos de subsuelo, en un área considerada de potencial interés arqueológico y que ya contaba con seguimiento especializado. Tras localizar las piezas, se protegió la zona para permitir su análisis y conservación.
A partir de ahora, los especialistas deberán elaborar los informes correspondientes y determinar el valor de los restos encontrados, así como las medidas necesarias para su traslado y conservación. El objetivo es precisar la relevancia de las piezas y su posible vinculación con asentamientos o usos antiguos en la zona. Esta fase de análisis se centrará únicamente en el lugar donde aparecieron los materiales.
Mientras avanza esa investigación, las obras del recinto ferial podrán continuar con normalidad en el resto del espacio, ya que los trabajos no afectan al punto concreto en el que se produjo el hallazgo, según detalla en una nota el Ayuntamiento de Arucas. El descubrimiento confirma, además, el interés arqueológico de una zona en la que ya se preveía la posibilidad de localizar restos durante la intervención.
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