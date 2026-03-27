El Pleno de Agüimes toma conocimiento de la nueva organización de áreas municipales

El Pleno ordinario de marzo del Ayuntamiento de Agüimes, celebrado este jueves, tomó conocimiento de la reorganización de áreas de gobierno tras la reciente modificación de delegaciones. Juan Francisco Acosta asume las competencias en Sector Primario y Transición Ecológica, que ostentaba Francisco Trujillo hasta su renuncia por motivos profesionales el pasado mes de enero, por lo que el alcalde asume como propias las competencias en Vivienda, para continuar impulsando el plan municipal que prevé construir 1.766 casas de alquiler asequible.

El Plan de Desarrollo de Vivienda Protegida ‘Tus raíces ¡Vive Agüimes!’ pretende, a través de la colaboración público-privada, y mediante la cesión de suelo en régimen de concesión demanial, la creación de un parque de vivienda asequible que permita a cientos de familias acceder a un hogar. Durante la sesión plenaria se aprobó además por unanimidad la incorporación de Juan Francisco Acosta como representante en la empresa Turismo Rural, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Colegio Infantil y Primaria La Viñuela.

Asimismo, se aprobó la propuesta de modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para la creación del puesto de coordinador de espacios al aire libre. La creación de esta figura responde a la necesidad de dotar de estructura organizativa al área de parques y jardines.

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Durante el turno de ruegos y preguntas, el grupo de gobierno aclaró, con respecto a las obras que se realizan en una rotonda del Cruce de Arinaga que, aunque su ejecución supera el planeamiento municipal, se requerirá a la empresa responsable la correcta señalización de las mismas. Asimismo, se informó de que se colabora con el Cabildo, como organismo competente, en la reparación progresiva de los daños ocasionados por las lluvias, priorizando las zonas más afectadas, y se reiteró la colaboración del Ayuntamiento en todo lo que sea posible. También se trasladó un mensaje de tranquilidad respecto a las actuaciones en el parque del Barranquillo, asegurando que el volumen de masa forestal tras la obra será superior al actual, priorizando el trasplante y preservación.