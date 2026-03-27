Santa Lucía rinde homenaje a las mujeres conductoras de guaguas del municipio

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana rindió un homenaje a las mujeres que trabajan o han trabajado como conductoras de guaguas del municipio. En el Acto Institucional celebrado en el Centro Municipal para la Igualdad que se celebra cada año dentro de la programación del 8 de Marzo, y este año sufrió retraso debido a la suspensión de actividades por razones meteorológicas, se rindió homenaje a 12 mujeres conductoras de guaguas.

El alcalde Francisco García dio las gracias a las homenajeadas “porque abrir camino siempre es más difícil, los cambios sociales siempre cuestan, y estoy seguro que estando frente al volante de la guagua se han encontrado con episodios machistas, por eso creo que gracias a mujeres como ustedes esta sociedad avanza cada vez más en igualdad”.

La concejala de Igualdad y Diversidad, Olga Cáceres, felicitó a las homenajeadas y recordó la vida de Catalina García González, la primera mujer que se sacó el carné de conducir en 1925, previo permiso marital y certificado de buena conducta emitido por el alcalde”. Cáceres recordó que “en Canarias, la primera mujer conductora de guaguas fue de la empresa Guaguas Municipales, Ángela Pérez Guerra que permaneció en la empresa de transporte desde 1973 hasta 2004".

La maestra de ceremonias del acto fue Sonia Pérez, que acompañó con décimas improvisadas sobre igualdad, y que contó también con la música de la cantautora Dácil Santana.

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Las mujeres homenajeadas fueron Samanta Pérez Guedes, Aida Pulido Rodríguez, Noelia Pulido Rodríguez, Aida Alemán Sánchez, Caterina Mayor Medina, Ana Belén Suárez Suárez, María del Carmen López Almeida, Luz Marina Rodríguez Gutiérrez, Natividad González Suárez, Margarita Rodríguez Vega y María del Carmen Pérez Ramírez.