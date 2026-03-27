¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Maspalomas vibra al ritmo de la gran cabalgata y Valleseco degusta la sidra

La agenda cultural del fin de semana recorre Gran Canaria de punta a punta con una oferta para todos los públicos: del último gran impulso carnavalero en el sur, con Maspalomas y Mogán como epicentros de la fiesta, a propuestas familiares, teatrales, musicales y gastronómicas en la cumbre, el norte y el este de la isla. Exposiciones, humor, conciertos sacros, danza, literatura, ferias comerciales y citas en torno a la sidra completan un programa diverso que invita a salir a la calle y disfrutar de la intensa actividad de los municipios grancanarios.

San Bartolomé de Tirajana

El carnaval de Maspalomas celebra hoy a partir de las 21.00 horas la Gala del Turista y después, a las 23.00 horas, el mogollón. Mañana sábado, a las 17.00 horas, parte la cabalgata desde el Parque Tropical y recorrerá Playa del Inglés hasta la Avenida Touroperador Tui; después, el Yumbo acogerá el gran mogollón. Ya el domingo, a las 19.00 horas, arranca el entierro de la sardina, que parte desde Yumbo hasta el Anexo II, donde el carnaval acaba con un concierto, poniendo así el broche final a las carnestolendas de Maspalomas. Por otro lado, la Casa Saturninita acoge hasta el día 10 de abril la exposición de la artista Hanni Aita, De lo humano hacia lo divino. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, en horario matutino de 09.00 a 14.00 horas. Paralelamente, el Centro Cultural Maspalomas acoge hoy a las 18.00 horas el espectáculo La Reina de las Nieves, una historia mágica para todos los públicos con música y humor. Mañana sábado tendrá lugar El Show de Borja & Josemari en el Centro Cultural Carmelo Pérez Rodríguez El Tablero a las 20.00 horas, donde los ricos de moda se dan cita en la comedia.

Teror

La Villa de Teror celebra este fin de semana la feria de saldos, una cita en la que los comercios asociados a la Asociación de Empresarios de Teror (Aseteror) sacan a la calle una gran oferta de productos de todo tipo a precios reducidos. La feria permanecerá abierta en horario ininterrumpido el viernes y sábado desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, y el domingo desde las 10.00 a las 15.00 horas. Contará con zona gastronómica, ludoteca y actuaciones musicales en directo. Mañana sábado el Auditorio de Teror acoge Los Viajes de Flip, un espectáculo sensorial para bebés de 0 a 4 años. El acto cuenta con pases a las 10.00, 11.15 y 12.30 horas.

Mogán

El municipio encara este fin de semana los principales actos del Carnaval Costa Mogán. Este viernes tendrá lugar la Gala Drag a las 21.00 horas en la Plaza del Mercadillo, presentada por Roberto Herrera y Drag Chuchi y que contará con la actuación musical de Mel Ömana. El sábado se celebra el Carnaval en Familia en la plaza de Las Marañuelas de 17.30 a 19.00 horas para, a continuación, dar paso a la Milla Solidaria Kilómetros X Sonrisas, que se dirigirá a la Plaza Negra, donde habrá atracciones de 20.00 a 22.00 horas. Los actos del carnaval concluyen con la cabalgata el domingo a partir de las 12.30 horas, que partirá desde la calle Damasco de Arguineguín y que dará paso al Carnaval de Día con Los Salvapantallas, Armonía Show y Dj Promaster. A las 19.30 horas comenzará el Velatorio de la Sardina y, poco después, la comitiva fúnebre partirá hacia la playa de Las Marañuelas para dar por concluidas las carnestolendas.

Gáldar

El Teatro Consistorial de Gáldar acoge este fin de semana Revelora, una propuesta de teatro y danza inspirada en Pepe Dámaso. Tendrá lugar en dos pases: hoy viernes y mañana sábado a las 19.00 horas. Paralelamente, el Centro Cultural Guaires acogerá el sábado a las 20.00 horas un pedacito del Carnaval de Cádiz con la Chirigota de Rota y su actuación Los muerting planner.

Santa Lucía de Tirajana

La humorista y presentadora Susi Caramelo aterriza hoy en el Teatro Víctor Jara de Vecindario a las 20.30 horas con un show para quienes les gusta «el humor sin pelos en la lengua». Mañana sábado es el turno del concierto homenaje a Estudio Ghibli a partir de las 20.00 horas, con interpretaciones de películas icónicas, como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke.

Ingenio

Dani Fez presenta en el Centro Cultural Federico García Lorca su función La vida regulinchi a las 20.30 horas, un monólogo para conocer de primera mano su vida de influencer.

Agüimes

La danza se da cita mañana y el domingo en el Teatro Auditorio de Agüimes con la Global Dance Open Canarias 2026. El sábado habrá dos pases: de 9.00 a 17.00 horas y de 18.20 a 21.30 horas; y el domingo de 9.00 a 11.00 horas, dos jornadas donde los más distintos estilos, como ballet, contemporáneo, jazz o hip hop, mostrarán su maestría en el municipio agüimense.

Telde

El municipio acoge hoy la presentación del libro de Fabiola Gil Las amantes de Mambrú a las 17.00 horas. La tarde continúa en clave cultural con un concierto lírico en la Ermita de San Pedro Mártir y la conmemoración del Día Mundial del Teatro en el Juan Ramón Jiménez, ambos a las 19.00 horas. La jornada concluye con un concierto sacro de la Banda Municipal en la Basílica de San Juan Bautista de Telde a las 20.15 horas. Mañana sábado tendrá lugar otro concierto sacro a las 20.00 horas en Lomo Magullo. De forma paralela, la Asociación Baladero celebra el Calavera Punk Festival con música desde las 18.00 a las 00.00 horas. El encuentro acoge el ritmo punk de Silly Walk, Impulso Caníbal, Subresiduos, Represión 24 Horas y Mugre. El lunes es el turno de Jinámar, donde también tendrá lugar un concierto sacro a las 19.30 horas.

Valleseco

Fin de semana lleno de actos en el municipio de la sidra. Mañana sábado tiene lugar el Carnaval Infantil de Valleseco a partir de las 10.00 horas en la plaza municipal. Por la tarde, tendrá lugar la Gala Carnaval Adulta en el Auditorio a las 20.00 horas. Además del carnaval, Valleseco acoge el evento Espicha’26 el sábado y el domingo a partir de las 11.30 horas, que incluye barra libre de sidra, comida típica canaria y música en directo. El fin de semana gastronómico concluye con la Espicha. El Lagar de Valleseco, a partir de las 12.00 horas en la Laguna de Valleseco, propone una degustación de sidras y aperitivos. Además, el Hipódromo del Área Recreativa de La Laguna acoge la Carrera de Caballos a las 11.30 horas.

Arucas

En el marco del V Encuentro de cuentos y caminos Labrantes de la Palabra, en la Biblioteca Municipal, hoy a las 17.30 horas tiene lugar la sesión de cuentos para bebés con Cristina Badabadum. El evento continúa mañana sábado con un taller de jardinería y lectura, Cuentos con Huellas Verdes, a partir de las 11.30 horas, a cargo de Labrantes de la Palabra, La Vinca Ecologistas en Acción, Asociación Memoria Histórica de Arucas y Jardinería y Huertos Rita RS. Hoy también la música se da cita en el municipio con el Concierto Sacro 2026 en la iglesia San Juan Bautista a partir de las 20.30 horas, con el solista Enrique Hernández Guerra.

La Aldea

Con motivo de la Semana Santa, el municipio celebra el domingo un concierto sacro a cargo de la Banda Pasión de La Aldea. El recital dará comienzo a las 20.00 horas en el Centro Municipal de Cultura.

Noticias relacionadas

Guía

El municipio acoge mañana a partir de las 17.00 horas el festival Guía ¡de Calle! en la explanada del pabellón municipal, un evento de diez horas de música con food trucks y las actuaciones de Armonía Show, Star Music, Guarasón, Pedro Afonso y el grupo Nueva Cantera, además de las sesiones de los djs Estro y Promaster.