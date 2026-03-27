La taberna de este municipio de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina casera: excelente relación calidad-precio

En el municipio de Moya hay un restaurante que cuenta con una valoración de 4,8 estrellas sobre 5 en Google. Este reconocimiento se debe a la relación calidad-precio que ofrece y a la gastronomía del local. Se trata de La Trastienda de Floro, un establecimiento del municipio que se ha convertido en una parada obligatoria por sus elaboraciones.

Los creadores de contenido @viajandocontanda no han querido dejar pasar la oportunidad de probar la taberna y no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores. "Comer en Moya por menos de lo que imaginas… y con calidad brutal", comentan.

Cocina casera

En su visita, se dejaron guiar por las recomendaciones del establecimiento y comenzaron por las caballas aliñadas (7,80 €), un plato que destaca por su sabor. También probaron media ración de aguacate relleno (7,90 €), servido con gambas y un aliño de albahaca.

Como principal, se decantaron por el lomo alto angus uruguayo (24,80 €) del que destacan su sabor y textura. "Me encanta", confirma uno de los creadores de contenido. Además, el local sirve una piedra para que cada cliente se haga el punto de la carne a su gusto.

La tarta de queso "La Viña" (4,75 €) fue el broche final a una comida exquisita. "Me como toda la tarta", comentó con una sonrisa el creador de contenido. También destacaron que "en todo el municipio de Moya es el restaurante de referencia".

Un restaurante con precios asequibles

La Trastienda de Floro continua manteniendo su esencia y sigue siendo un referente gastronómico en Moya, gracias a sus elaboraciones caseras e innovadoras a precios asequibles. Además, muchos clientes que han visitado el restaurante no solo valoran positivamente la cocina casera, también el ambiente familiar y el trato cercano.

Horario y ubicación

La Trastienda de Floro se encuentra en la calle Magistral Marrero 21, Moya. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han probado sus platos. "Un restaurante en Moya que nos sorprendió por su relación calidad-precio", afirman los creadores de contenido.

Abre jueves de 13:00 a 17:00 horas, viernes y sábados amplía su horario para ofrecer servicio de cenas de 20:00 a 23:00 horas. Los domingos vuelve a reducir su servicio solo a mediodía. El establecimiento permanece cerrado lunes, martes y miércoles por descanso del personal.