'Tejiendo historias de mujeres' construye comunidad y promueve la igualdad en Ingenio

La actividad 'Tejiendo historias de mujeres', enmarcada en la programación del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, se celebró finalmente en Ingenio tras haber sido aplazada en dos ocasiones debido a las condiciones meteorológicas adversas. Impulsada por el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Concejalía de Igualdad y Diversidad, y construida junto a las asociaciones vecinales, la iniciativa nace desde el corazón de los barrios con el objetivo de promover la igualdad de género y la visibilización de las mujeres, al tiempo que refuerza el tejido asociativo y fomenta la participación ciudadana.

En esta edición participaron la Asociación Vecinal Santa Rita de El Sequero, que rindió homenaje a Candelaria García Santana; la Asociación Vecinal Chaxiraxi con un homenaje a Juana Vega Ramírez; la Asociación Vecinal San José Obrero de Barrio Nuevo, a María Dolores Ramírez Hernández; la Asociación Vecinal de Aguatona, a María Suárez Martel; y la Asociación Vecinal de Las Puntillas, a Ángela Afonso Gutiérrez.

El acto fue conducido por el concejal de Igualdad y Diversidad, Óliver Navarro, quien agradeció la implicación de las asociaciones vecinales, el trabajo del personal técnico del área y la colaboración de Este Canal TV en la elaboración del material audiovisual proyectado durante la velada.

‘Tejiendo historias de mujeres’ es una invitación a mirar hacia las raíces del municipio, a recuperar la memoria histórica a través de las vivencias de mujeres que han dejado huella en sus comunidades, según señaló Navarro. “Ustedes representan arraigo, identidad, cultura, tradición y, en definitiva, comunidad. Han hecho cosas maravillosas en sus barrios, en sus calles, en sus casas y, fruto de ello, están hoy aquí,” expresó el concejal.

El acto incluyó la proyección de un vídeo de aproximadamente media hora de duración con los testimonios de las protagonistas, así como la entrega de un presente a cada una de ellas. Posteriormente, las homenajeadas tomaron la palabra para compartir sus experiencias, salvo en el caso de Candelaria García Santana, de 104 años, cuya intervención fue realizada por su hija, Luz Marina.

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Durante sus intervenciones, coincidieron en destacar los avances logrados en materia de igualdad, aunque aún queda mucho por alcanzar, la importancia del entorno familiar en la educación en valores igualitarios y el papel fundamental del ámbito educativo. Asimismo, pusieron en valor su compromiso con sus barrios y trasladaron un mensaje común de continuidad, animando a seguir trabajando para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria