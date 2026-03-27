Urbanismo legaliza la altura de los quioscos del paseo de Meloneras

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha legalizado la altura de los grandes quioscos circulares que se encuentran en el paseo marítimo de Meloneras, un trámite que permitirá a los propietarios crecer con una planta bajo rasante que podrán destinar a sótano o a ampliar las actividades comerciales. Para ello, el pleno de la corporación aprobó ayer la modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) planteada por la empresa Fund Grube SA para la modernización de esos espacios en la urbanización Melonas 2A.

Esta actuación se enmarca en la necesidad de adaptar el planeamiento vigente tras la anulación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM), recuperando la vigencia del PGOy permitiendo dar cobertura legal a una realidad ya existente, ordenando la actividad comercial en el espacio que ocupa. Antes, la promotora había levantado una altura de seis metros que quedó fuera de ordenación tras caer el plan de modernización y que ahora se regulariza. Además, se aumenta la edificabilidad, sin consumir nuevo suelo.

Por otro lado, durante la sesión plenaria los grupos políticos dieron luz verde a dos reconocimientos extrajudiciales de crédito para abonar facturas pendientes por un importe total de 978.990 euros, correspondientes a distintas concejalías y por distintos servicios, como el transporte para los usuarios del centro ocupacional, la gestión integral del Centro de Estancias Diurnas de Personas Mayores de San San Fernando de Maspalomas, el suministro de agua que Canaragua ha realizado a dependencias municipales y Parques y Jardines, la reparación urgente del comedor y cocina del CEIP Pepe Monagas, el alumbrado público y otras actuaciones de las concejalías de Servicios Sociales, Nuevas Tecnologías, Vías y Obras, Parque Móvil y Urbanismo.

En otro orden de asuntos, el pleno dio cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2025, que presenta un saldo en los bancos de casi 290.185.460 y un remanente de tesorería total de 276.219.000 euros. El alcalde, Marco Aurelio Pérez, explicó que tras descontarse los saldos de dudoso cobro, que ascienden a unos 34.756.933 euros, y la financiación afectada, que suma unos 24,2 millones de euros, el remanente de tesorería para gastos generales suma unos 217.257.000 euros, que es la cantidad que el Ayuntamiento tendrá disponible atendiendo al techo de gasto.

La corporación municipal también aprobó por unanimidad en esta sesión una moción del Grupo Socialista contraria a la guerra de Irán y en defensa del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios de resolución pacífica de los conflictos, que conlleva la exigencia del cese inmediato de las hostilidades y una resolución diplomática del conflicto a las potencias implicadas (Estados Unidos, Israel e Irán).

El alcalde destacó el apoyo del grupo de gobierno a esta moción «teniendo en cuenta sobre todo la designación y consideración de Maspalomas como Ciudad Rotaria de la Paz por la convivencia pacífica y respetuosa de sus habitantes», una designación que el municipio conmemora mañana por su décimo aniversario. En la misma sesión, Marco Aurelio Pérez realizó un agradecimiento público a todo el personal de los distintos servicios públicos y cuerpos de seguridad que ha intervenido para paliar los efectos de la borrasca Therese en el municipio.

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El alcalde señaló que dicho reconocimiento institucional, suscrito por los portavoces de los grupos municipales del PSOE y NC, tendrá su réplica efectiva en un acto que se formalizará con carácter oficial una vez que finalice por completo la situación de crisis generada por la borrasca. «Creo que se ha actuado lo mejor que se podía y sabíamos, con los medios que teníamos, y con un correcto funcionamiento de la mesa de coordinación del Plan Municipal de Emergencias, que se estableció de manera preventiva antes de que comenzarán a sucederse las incidencias de la borrasca», concluyó.