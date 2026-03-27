Los vecinos de Santa Brígida limpian el barranco de La Angostura para rescatar sus coches

La borrasca Therese ha dejado secuelas importantes en Santa Brígida, donde la mítica frase «Solo el pueblo salva al pueblo» ha cobrado vida. Vecinos de La Angostura y Pino Santo bajo denuncian que tuvieron que actuar por su cuenta ante desprendimientos que bloquearon accesos y dejaron vehículos atrapados. Mientras algunos limpiaron el barranco donde tenían aparcados sus coches, otros todavía enfrentan cortes de agua y riesgos en las carreteras afectadas.

Unos 15 vecinos del barrio de La Angostura, una de las zonas más afectadas por el temporal, decidieron tomar la iniciativa y limpiar por sí mismos el barranco donde tenían aparcados sus vehículos. A diferencia de otros episodios de borrascas anteriores, en esta ocasión, denuncia, el Ayuntamiento de Santa Brígida «no emitió aviso» alguno para que los residentes retiraran sus coches lo que provocó que, debido a las intensas lluvias y los desprendimientos, hasta el pasado jueves no pudieran acceder a sus vehículos.

Ante la falta de respuesta y la necesidad urgente de recuperar sus coches los vecinos no dudaron en organizarse, fijar un día y una hora, y tomar herramientas de casa para limpiar la zona ellos mismos. Uno de los que se sumó sin pensarlo fue Luis Pardillos, también residente de La Angostura, quien explicó que el jueves dedicaron alrededor de cinco horas para completar los trabajos y poder sacar los vehículos. «Teníamos tres azadas y poco material, pero en poco tiempo conseguimos resolver el problema», relató. Luis subrayó además que, pese a la magnitud del desprendimiento, «no hacía falta maquinaria pesada» para poder liberar los coches.

Caída de una ladera

El viernes pasado, cuando la borrasca ya había comenzado a descargar sobre el municipio, algunos vecinos intentaron retirar sus coches del barranco aprovechando que en ese momento el agua aún no corría con fuerza. Sin embargo, no podían prever que en los días siguientes la situación empeoraría y las precipitaciones se intensificarían, dejando finalmente los vehículos atrapados durante casi una semana. «Algunos vecinos ya necesitaban el coche para desplazarse; uno de ellos tenía que ayudar a su hija con una mudanza en Lanzarote», relató Luis, quien destacó que de no haber sido por el trabajo conjunto de la comunidad, probablemente los coches seguirían todavía bloqueados en el barranco.

Los habitantes de la zona de La Angostura llevaban sin poder acceder a sus vehículos desde el pasado viernes

Otra de las zonas más afectadas por la borrasca Therese en Santa Brígida es Pino Santo bajo, donde el pasado martes un desprendimiento de la ladera en la calle Era de Las Peñas arrastró tierra y piedras, bloqueando el acceso con vehículos a los vecinos que viven en la parte alta de la calle. Como consecuencia estas personas se vieron obligadas a entrar y salir a pie de sus casas. «En un principio pensamos que el estruendo de la caída había sido un trueno», relató Rayco, uno de los habitantes de la zona.

Restos del desprendimiento de la ladera en Pino Santo bajo. / LP/DLP

Además del corte de acceso, los vecinos perdieron temporalmente el suministro de agua ya que el desprendimiento arrancó los contadores y las tuberías. No fue hasta hace pocos días cuando la empresa Emalsa habilitó contadores provisionales para los afectados, mientras se trabaja en la instalación de los definitivos y en la rehabilitación completa de la zona.

La Policía Local del municipio ha vallado el acceso a la calle afectada ya que parte de la valla de la carretera quedó prácticamente en el aire, lo que supone un riesgo importante para los vehículos que transitan por la zona. «Pusieron una cinta para que los vecinos no pasaran, pero algunos lo siguen haciendo, ya que este es el único acceso a sus viviendas; al ser una carretera sin salida no tienen otra opción para llegar a sus casas», destacó Rayco.