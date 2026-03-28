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Agaete designa por unanimidad a su Hijo Predilecto Antonio J. Cruz y Saavedra como cronista

El historiador sustituirá al fallecido Sebastián Sosa y contó con el aval de todos los partidos, pese a surgir otro candidato

Antonio J. Cruz y Saavedra, durante un acto.

Antonio J. Cruz y Saavedra, durante un acto. / LP / DLP

Javier Bolaños

Javier Bolaños

Las Palmas de Gran Canaria

Los tres partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Agaete (PP, BNR y PSOE) aprueban en el pleno ordinario celebrado este viernes la designación del historiador e Hijo Predilecto de la Villa Antonio Jesús Cruz y Saavedra como nuevo cronista de la localidad. El cargo honorífico está vacante desde el fallecimiento de Sebastián Sosa, el 27 de octubre de 2022.

La propuesta partió de los ediles nacionalistas en la oposición a través de una moción, en la que su portavoz, Jesús González, destacó los méritos del licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna (Tenerife) y catedrático de enseñanza secundaria.

Estudioso y comprometido con el municipio

«Es la persona idónea», señaló el edil, recordando sus trabajos de investigación en campos como la arquitectura tradicional y la colaboración en la conservación del patrimonio y sus aportaciones históricas.

La portavoz socialista, Noemí Rosario, compartió los elogios al candidato, avalado por «una formación sólida y una vida entera dedicada al estudio, investigación y divulgación», a través de más de 60 publicaciones. Además, destacó su «compromiso con Agaete» en la conservación del patrimonio y la participación social.

Otra propuesta registrada

La alcaldesa, María del Carmen Rosario (PP), secundó las palabras de sus compañeros. Incluso, desveló que se lo habían propuesto tras el fallecimiento de Sebastián Sosa, pero que en ese momento no lo aceptó por circunstancias personales.

Sin embargo, la regidora de Agaete reconoció que había entrado hace unos meses por el registro una propuesta para nombrar a otro candidato, sin dar más detalles. Y propuso en primera instancia una comisión de designación.

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Jesús González rechazó esta vía, ya que todos los grupos lo consideran la persona idónea, independientemente de otras opciones. Y la propuesta salió adelante por unanimidad.

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