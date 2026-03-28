Maspalomas celebra una década como Ciudad Rotaria de la Paz, un referente europeo de convivencia

Maspalomas ha conmemorado este sábado el décimo aniversario de su distinción como Ciudad Rotaria de la Paz, un reconocimiento único en España y uno de los cuatro otorgados en toda Europa. El evento, celebrado con la presencia de autoridades locales y representantes de diversas culturas y religiones, subrayó el modelo de convivencia pacífica que ha convertido a esta localidad canaria en un referente de multiculturalidad.

El acto estuvo presidido por Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, y contó con la participación de figuras clave como Teresa Mayans, subdelegada del Gobierno en Las Palmas, y Carmelo Ramírez, consejero de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria. La jornada también contó con la presencia de José Manuel González, Gobernador del Distrito 2201 Rotary International, y Pedro Ortega, presidente del Club Rotario Maspalomas, quien destacó que este aniversario refleja los valores de respeto, tolerancia y trabajo por los derechos humanos.

Rotary Maspalomas y su compromiso con la paz y la integración

El homenaje sirvió para destacar el trabajo de Rotary Maspalomas en la promoción de la paz y la integración, un trabajo que, en palabras de Teresa Mayans, es especialmente relevante en un contexto internacional donde los conflictos bélicos son una constante. Durante el evento, Pedro Ortega recordó al fallecido Andrés Barriales, quien impulsó la candidatura de Maspalomas para obtener esta distinción, resaltando el espíritu humanitario y el rechazo a la violencia que caracteriza a Rotary.

Asistentes al acto organizado por el Rotary Club de Maspalomas / La Provincia

Mesa redonda sobre la coexistencia respetuosa y la erradicación de prejuicios

Un punto culminante del acto fue una mesa redonda en la que participaron Alexis Ojeda Díaz, director general de la comunidad educativa Arenas, Houda Charradi, representante de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Gran Canaria Ettakwa, Mithu Hiranand, presidente de la comunidad hindú Sur de Gran Canaria, Olesya Lylak, presidenta de la Asociación de Ucranianos en Canarias, y Rolf Meyer Scheidegger, cónsul de Suiza. La conversación giró en torno a la importancia de la coexistencia respetuosa y la erradicación de prejuicios, valores que reflejan el espíritu de la ciudad y su compromiso con la diversidad.

Concierto coral durante el encuentro / La Provincia

Cultura y solidaridad: una celebración para la convivencia pacífica

La celebración culminó con la actuación de la Coral Polifónica Maspalomas Encantada, integrada por intérpretes de diferentes nacionalidades, reafirmando la idea de que la convivencia pacífica y el entendimiento mutuo entre pueblos son posibles.

Este aniversario de Maspalomas como Ciudad Rotaria de la Paz subraya la importancia de la colaboración internacional, la solidaridad y la integración cultural, especialmente en tiempos de incertidumbre global.