Maspalomas se prepara para una cabalgata masiva: 108 carrozas y 350.000 personas este sábado

El Carnaval Internacional de Maspalomas, en Gran Canaria, celebra este sábado 28 de marzo, a partir de las 17.00 horas, su esperada Gran Cabalgata, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas, que este año están dedicadas al mundo del circo. El desfile contará con la participación de 108 carrozas y una previsión de asistencia que ronda las 350.000 personas.

El recorrido arrancará en la Avenida de Italia, a la altura del Parque Tropical, y discurrirá por algunas de las principales vías turísticas del municipio hasta concluir en el cruce de las avenidas Gran Canaria y Touroperador TUI.

Según ha informado el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, las carrozas deberán adaptarse a la temática circense, reforzando así la identidad visual del carnaval y el nivel artístico del desfile.

La concejala de Turismo, Yilenia Vega, ha subrayado la importancia de este evento dentro del programa festivo, destacando que la cabalgata es “una experiencia cargada de creatividad, ritmo y diversión que proyecta la mejor imagen del destino”.

En cuanto a la movilidad, se habilitará un servicio especial de transporte público desde la Avenida de Tirajana, a la altura de la urbanización Plaza del Hierro, con venta de billetes en la rotonda de la Viuda de Franco.

Desde el Ayuntamiento se recomienda el uso del transporte público ante la elevada afluencia prevista. Además, los detalles sobre cortes de tráfico y accesos pueden consultarse en la web municipal.