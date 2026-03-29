La Aemet prevé temperaturas estables y rachas localmente muy fuertes en Gran Canaria

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo en Canarias deja a Gran Canaria entre las islas en las que más se notará el viento, en una jornada marcada en el conjunto del archipiélago por temperaturas con pocos cambios y alisio moderado del nordeste. A lo largo del día se esperan además intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en las zonas altas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde.

En términos generales, el cielo estará nuboso en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías durante la noche, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En Lanzarote y Fuerteventura habrá también intervalos nubosos durante la mañana.

En el mar, la previsión apunta a viento del noreste de fuerza 4 o 5 en Lanzarote y Fuerteventura, y de 6 con intervalos de 7 en el resto de islas. Habrá marejada, aumentando a fuerte marejada, y mar de fondo del norte de entre 2 y 3 metros.

Previsión isla por isla

Gran Canaria

En Gran Canaria se esperan cielos nubosos en el norte, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales y dispersas en medianías durante la noche, aunque durante el día se abrirán amplios claros. En cumbres y en el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios en la costa, bajarán ligeramente en las medianías del norte y del este y subirán algo en las medianías del suroeste.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas altas y en las vertientes sureste y noroeste, donde hay probabilidad de rachas localmente muy fuertes, sobre todo en cumbres durante la tarde y la noche. En la costa suroeste habrá brisas.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 grados de mínima y 21 de máxima.

Lanzarote

La jornada arrancará con intervalos nubosos, aunque tenderá a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Las temperaturas tendrán pocos cambios y el viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas del interior.

Arrecife: 16º de mínima y 22º de máxima.

Fuerteventura

Habrá intervalos nubosos a primeras horas, con tendencia también a cielos poco nubosos o despejados durante la mañana. Las temperaturas apenas cambiarán y el viento del nordeste soplará moderado, con intervalos de fuerte en zonas del interior y al sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 16º de mínima y 22º de máxima.

Tenerife

En el norte se esperan intervalos nubosos, con baja probabilidad de lloviznas dispersas y ocasionales en medianías del nordeste durante la noche, aunque durante el día predominarán los cielos poco nubosos. En las cumbres centrales y en el resto de vertientes también dominará el tiempo poco nuboso, con algún intervalo en el sur y el oeste en las horas centrales.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en el norte y el este y ligeros ascensos de las mínimas en cumbres centrales. La Aemet señala además baja probabilidad de heladas débiles en cumbres centrales del Teide.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, especialmente a partir de la tarde, cuando serán probables rachas localmente muy fuertes. Habrá brisas en la costa oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 18º de mínima y 22º de máxima.

La Gomera

En el norte predominarán los cielos nubosos, con baja probabilidad de lloviznas dispersas y ocasionales en medianías durante la noche, y apertura de claros durante el día. En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos.

Las mínimas seguirán con pocos cambios y las máximas bajarán ligeramente en medianías y zonas altas, mientras que en la costa permanecerán sin cambios. El viento moderado del nordeste tendrá intervalos de fuerte en cumbres y vertientes este y noroeste, donde serán probables rachas localmente muy fuertes por la tarde y la noche.

San Sebastián de La Gomera: 17º de mínima y 22º de máxima.

La Palma

La nubosidad será más abundante en el norte y el este, sin descartar lloviznas ocasionales, sobre todo en medianías del nordeste durante la noche, con apertura de claros durante el día. En cumbres y en la vertiente oeste predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en la vertiente este. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el sureste, el noroeste y en la zona de El Paso, donde serán probables rachas localmente muy fuertes durante la segunda mitad del día. También habrá brisas en la costa oeste.

Santa Cruz de La Palma: 16º de mínima y 21º de máxima.

El Hierro

En el norte se espera predominio de cielos nubosos, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales y dispersas en medianías durante la noche, y apertura de amplios claros durante el día. En el resto de zonas dominarán los cielos poco nubosos.

Las mínimas tendrán pocos cambios y las máximas bajarán ligeramente, sobre todo en medianías y zonas altas. El viento moderado del nordeste presentará intervalos de fuerte en el extremo oeste, la vertiente sureste y las zonas altas, donde serán probables rachas localmente muy fuertes a últimas horas.

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Valverde: 12º de mínima y 16º de máxima.