Declaran la prealerta por viento este domingo en Gran Canaria: rachas de hasta 80 km/h en cumbres y vertientes

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en Gran Canaria a partir de las 06:00 horas de este domingo, ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

El episodio estará marcado por la entrada de viento del nordeste fuerte y persistente, con rachas que podrán superar los 80 km/h, especialmente en áreas expuestas del relieve.

Las zonas más afectadas en la isla

En Gran Canaria, el viento se dejará notar con mayor intensidad en:

Cumbres

Zonas altas del noroeste

Vertientes del sureste

Estas áreas suelen ser especialmente vulnerables a los episodios de alisios intensos, que pueden provocar rachas muy fuertes y condiciones adversas.

Prealerta en varias islas del archipiélago

Además de Gran Canaria, la prealerta se extiende a otras islas como Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde también se esperan condiciones similares.

Llamamiento a la precaución

Desde el Ejecutivo regional se recomienda a la población:

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