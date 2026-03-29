Declaran la prealerta por viento este domingo en Gran Canaria: rachas de hasta 80 km/h en cumbres y vertientes
El Gobierno de Canarias activa el aviso por fuertes alisios desde primera hora del día, con especial incidencia en zonas altas de la isla
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en Gran Canaria a partir de las 06:00 horas de este domingo, ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
El episodio estará marcado por la entrada de viento del nordeste fuerte y persistente, con rachas que podrán superar los 80 km/h, especialmente en áreas expuestas del relieve.
Las zonas más afectadas en la isla
En Gran Canaria, el viento se dejará notar con mayor intensidad en:
- Cumbres
- Zonas altas del noroeste
- Vertientes del sureste
Estas áreas suelen ser especialmente vulnerables a los episodios de alisios intensos, que pueden provocar rachas muy fuertes y condiciones adversas.
Prealerta en varias islas del archipiélago
Además de Gran Canaria, la prealerta se extiende a otras islas como Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde también se esperan condiciones similares.
Llamamiento a la precaución
Desde el Ejecutivo regional se recomienda a la población:
- Revisar y asegurar elementos susceptibles de ser desplazados por el viento
- Evitar actividades al aire libre en zonas expuestas
- Mantenerse informado a través de canales oficiales
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