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Declaran la prealerta por viento este domingo en Gran Canaria: rachas de hasta 80 km/h en cumbres y vertientes

El Gobierno de Canarias activa el aviso por fuertes alisios desde primera hora del día, con especial incidencia en zonas altas de la isla

La borrasca Therese, con sus intensas rachas de viento y descargas de agua, ha dejado numerosos estragos en su paso por las Islas. En Las Palmas de Gran Canaria no hubo que lamentar accidentes de gravedad, pero todavía continúan los trabajos para solventar parte de las 163 incidencias registradas. Una de ellas se sitúa en Lomo La Vizcaína, entre Llanos de María Rivera y La Milagrosa, donde un derrumbamiento ha dejado la carretera cortada desde el pasado martes, afectando a la movilidad de sus residentes.

La borrasca Therese, con sus intensas rachas de viento y descargas de agua, ha dejado numerosos estragos en su paso por las Islas. En Las Palmas de Gran Canaria no hubo que lamentar accidentes de gravedad, pero todavía continúan los trabajos para solventar parte de las 163 incidencias registradas. Una de ellas se sitúa en Lomo La Vizcaína, entre Llanos de María Rivera y La Milagrosa, donde un derrumbamiento ha dejado la carretera cortada desde el pasado martes, afectando a la movilidad de sus residentes. / José Carlos Guerra

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en Gran Canaria a partir de las 06:00 horas de este domingo, ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

El episodio estará marcado por la entrada de viento del nordeste fuerte y persistente, con rachas que podrán superar los 80 km/h, especialmente en áreas expuestas del relieve.

Las zonas más afectadas en la isla

En Gran Canaria, el viento se dejará notar con mayor intensidad en:

  • Cumbres
  • Zonas altas del noroeste
  • Vertientes del sureste

Estas áreas suelen ser especialmente vulnerables a los episodios de alisios intensos, que pueden provocar rachas muy fuertes y condiciones adversas.

Prealerta en varias islas del archipiélago

Además de Gran Canaria, la prealerta se extiende a otras islas como Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde también se esperan condiciones similares.

Llamamiento a la precaución

Desde el Ejecutivo regional se recomienda a la población:

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  • Revisar y asegurar elementos susceptibles de ser desplazados por el viento
  • Evitar actividades al aire libre en zonas expuestas
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales

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