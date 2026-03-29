50 vecinos se quedan sin agua en San Mateo tras el desprendimiento de un macizo de roca natural

Un desprendimiento registrado este domingo en la zona de Cruz del Herrero, en el municipio de San Mateo, ha provocado la rotura de la red de abastecimiento de agua y ha dejado sin suministro a unos 50 vecinos. Según explicó a este medio la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, el derrumbe se produjo por el colapso de un macizo de roca natural de grandes dimensiones en el cruce de la GC-423 con la GC-151, afectando directamente a la infraestructura hidráulica que conecta Lomo Las Pitas con Lomo Carbonero y dañando también la cañería general que abastece al núcleo de Ariñez. A pesar de la aparatosa imagen, no hay que lamentar daños personales, viéndose afectados elementos de la vía pública, como vallas y farolas, además de la tubería.

La alcaldesa precisó que se trata de un nuevo desprendimiento en un punto donde ya se había producido otro episodio previo, lo que ha agravado los daños en la red y complicado aún más la prestación del servicio en varios puntos del municipio. Además, señaló que esta incidencia también afecta a la movilidad de los vecinos de Ariñez, que ya se encontraban incomunicados por la vía principal y cuya carretera alternativa se ha visto ahora afectada, así como a una parte de La Yedra y Cruz del Herrero. El Cabildo de Gran Canaria informó a lo largo de la tarde de que el acceso a la GC-423 desde la GC-42 se encuentra cerrado y que una empresa especializada se encargará de retirar las piedras caídas y retirar el talud.

Los efectos de Therese

Técnicos de la empresa Canaragua trabajan ya en la zona para reparar los daños ocasionados y restablecer el suministro lo antes posible. En este sentido, Falcón confió en que la avería pueda quedar solucionada a lo largo de este lunes, aunque recalcó que todo dependerá de la evolución de los trabajos y de la estabilidad del terreno.

Sobre la situación general del municipio tras el paso de la borrasca Therese, la alcaldesa ha explicado que el pasado viernes ya recorrió junto a los técnicos distintos puntos afectados, especialmente en Las Lagunetas y Utiaca, para evaluar sobre el terreno las actuaciones que será necesario ejecutar. Según detalló, hasta el momento se han contabilizado 12 muros de contención dañados, además de afecciones en tuberías de agua y saneamiento, farolas y otros puntos con desprendimientos, por lo que la estimación inicial de las obras necesarias asciende a unos 11 millones de euros.

Desprendimiento en Cruz del Herrero, San Mateo. / LP/DLP

Este nuevo incidente se enmarca, por tanto, en un escenario de especial fragilidad para el municipio, que arrastra desde hace días numerosas incidencias derivadas del temporal. Los desperfectos no se limitan a un único punto, sino que afectan a carreteras, infraestructuras básicas y accesos a distintos barrios, lo que ha obligado al Ayuntamiento a realizar una primera valoración global de daños mientras se atienden las urgencias más inmediatas. La afección sobre la red de agua y sobre la movilidad vecinal refleja, según trasladó la regidora, el alcance de una borrasca que ha dejado a San Mateo con frentes abiertos en varios pagos.

En este contexto, el Ayuntamiento mantiene el seguimiento técnico de las zonas más sensibles para priorizar las intervenciones y tratar de recuperar cuanto antes la normalidad. La situación en lugares como Las Lagunetas, Utiaca, Ariñez, La Yedra o Cruz del Herrero evidencia la dimensión territorial de los daños, con incidencias repartidas por distintos puntos del municipio. Mientras avanzan las labores de reparación y evaluación, el Consistorio insiste en que la evolución de los trabajos estará condicionada tanto por la seguridad de los operarios como por la estabilidad del terreno en las áreas afectadas.