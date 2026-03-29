Destrozan una parada de guaguas en Telde y aparece cubierta de manchas negras

La parada de guaguas situada en la calle Alcalde Manuel Álvarez Peña, en el barrio de San Juan, en Telde, ha amanecido este domingo en un estado de total destrozo, tras un acto que tuvo lugar durante la noche del sábado y que se desconoce el origen.

La marquesina presentaba graves daños estructurales, con parte del mobiliario arrancado y tirado en el suelo, incluyendo el panel informativo y uno de los bancos para los usuarios del transporte público que deben esperar a su llegada.

Mobiliario urbano destrozado en plena vía pública

A simple vista, el banco de la parada aparece deteriorado, mientras que la estructura informativa ha sido arrancada de su base, quedando volcada sobre la acera. Además, varios componentes metálicos se encuentran doblados o desplazados, lo que evidencia la violencia del acto.

Parada de gauguas dañada en el barrio de San Juan, en Telde / Esther Medina Álvarez

También se observan manchas oscuras en el suelo, similares a aceite o algún tipo de sustancia, lo que podría indicar el uso de algún elemento externo durante los hechos. Se desconoce si pudo haber sido un golpe con un vehículo el que provocó el daño en la marquesina.

Preocupación vecinal en San Juan

Este nuevo episodio de vandalismo ha generado inquietud entre los vecinos del barrio de San Juan, que denuncian el deterioro del mobiliario urbano y la falta de civismo en espacios públicos clave como las paradas de transporte.

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La instalación afectada es utilizada a diario por residentes y usuarios del transporte público, por lo que su estado actual compromete tanto la seguridad como el servicio.