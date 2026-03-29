El doctor Pedro de Pablos crea 'Prostalia', un canal para visibilizar la realidad del cáncer de próstata

Cada año, entre 30.000 y 35.000 hombres son diagnosticados de cáncer de próstata en España, pero la enfermedad sigue instalada en un discreto segundo plano, lejos del foco social y, a menudo, rodeada de información poco rigurosa. Ante esta realidad, el urólogo grancanario Pedro de Pablos Rodríguez ha decidido sacar la conversación fuera de su consulta y llevarla a Youtube, donde los pacientes cuentan en primera persona lo que implica vivir con esta neoplasia. Así ha nacido Prostalia, un canal que persigue un doble objetivo: dar voz a los afectados y combatir la desinformación .

Según indica el facultativo, que trabaja en el Instituto Valenciano de Oncología, la iniciativa comenzó a gestarse hace dos años, pero su puesta en marcha se materializó en octubre de 2025. «A veces no nos da tiempo a tratar toda la información que deberíamos en las consultas. De hecho, a mi centro llegan muchos pacientes para pedir una segunda opinión y que, además, han recurrido a los contenidos que circulan en Internet y a la inteligencia artificial para resolver sus dudas», cuenta. Por todo esto, decidió embarcarse en esta aventura.

Las entrevistas se graban en el salón de su propio domicilio, que se ha convertido en un pequeño plató improvisado. Para ello, el médico ha invertido en cámaras e iluminación. Además, ahora cuenta con la ayuda de un técnico para asumir la labor audiovisual. «Lo que hago se parece más al periodismo que a la medicina», reconoce, al tiempo que admite que la actividad que realiza no se encuentra en un terreno en el que los profesionales sanitarios suelan sentirse cómodos, a pesar de que responde a una demanda creciente de información veraz y accesible.

Una decena de entrevistas

Hasta el momento, el canal reúne alrededor de una decena de entrevistas con pacientes que atraviesan distintas fases de la enfermedad, desde quienes conviven con la incertidumbre de un posible diagnóstico hasta aquellos con cáncer avanzado o incurable. «Creo que el espacio ayuda a reducir el estigma que gira en torno a esta patología y a visibilizar asuntos tan importantes como la disfunción sexual que sufren muchos hombres o la incontinencia urinaria, unas secuelas que son muy frecuentes después de recibir el tratamiento», comenta el experto.

Asimismo, el especialista pone de manifiesto la falta de concienciación social sobre el cáncer de próstata, una situación que refleja una notable diferencia cultural entre hombres y mujeres. Aunque la incidencia de esta enfermedad en varones es similar a la del cáncer de mama en la población femenina – uno de cada ocho hombres lo desarrollará –, a lo largo del tiempo, los varones han mostrado menor implicación en el seguimiento de su salud, siendo en muchos casos su pareja quien asume este rol.

No obstante, el doctor De Pablos ha observado un cambio en las generaciones más jóvenes, sobre todo en aquellos pacientes que rondan los 50 años, pues muestran un mayor interés por informarse sobre la patología.

Para poder detectar este tumor es necesario someterse a una analítica de sangre para medir el marcador PSA, una proteína producida por la glándula prostática. «Si los niveles se manifiestan elevados en más de una ocasión, el siguiente paso consistirá en realizar una resonancia magnética para poder ver la próstata con precisión», apunta el urólogo, que, ante la ausencia de un programa de cribado, recomienda a los hombres acudir a revisiones periódicas a partir de los 50 años.

Y es que, a diferencia de lo que muchas personas creen, el cáncer de próstata suele desarrollarse de forma asintomática en sus fases iniciales, lo que dificulta la detección precoz y refuerza la importancia de los controles médicos.

Tratamientos

Por lo que concierne a los tratamientos, el médico distingue entre los casos en los que la enfermedad es curable y aquellos en los que no lo es. En los primeros, las opciones tradicionales han sido la prostatectomía –extirpación completa de la próstata– y la radioterapia, aunque en los últimos años han surgido alternativas como el tratamiento focal, que permite actuar solo sobre la zona afectada y reducir así los efectos secundarios.

En los cuadros avanzados, el mayor progreso ha sido la introducción de tratamientos hormonales orales que han logrado duplicar la supervivencia en la última década. A ello se suman terapias dirigidas a mutaciones concretas del tumor, que permiten personalizar aún más el abordaje.

Mientras la ciencia avanza, Prostalia sigue creciendo con una idea clara: cubrir, de forma progresiva, todos los escenarios del cáncer de próstata a través de testimonios reales. «Hay muchas cosas que no da tiempo a hablar en la consulta y aquí los pacientes tienen la oportunidad de exponer sus casos y aclarar sus dudas. Creo que representa una gran oportunidad para todos los afectados», concluye el doctor De Pablos.