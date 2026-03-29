Gáldar
ENORTE 2026 cierra en Gáldar con 40.000 asistentes y confirma su éxito como escaparate empresarial
La próxima edición de ENORTE, organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, ya tiene sede confirmada y se celebrará en Arucas, tras el éxito de la feria en Gáldar
La Provincia
La XXIV Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, ENORTE 2026, cerró este domingo en Gáldar con una afluencia cercana a las 40.000 personas, según el balance realizado por la organización tras tres jornadas de actividad en el recinto cultural de La Quinta. La cita reunió a 80 empresas de la comarca y volvió a situarse como uno de los principales escaparates del producto local y del comercio de proximidad en la isla. La programación se desarrolló durante todo el fin de semana con propuestas empresariales, gastronómicas y culturales. La jornada de clausura concluyó con la actuación de Los Gofiones, que concentró a miles de asistentes y puso el broche final a esta edición.
La organización destacó la elevada participación registrada durante los tres días, especialmente el sábado, cuando se completó el aforo del almuerzo popular y se registró una notable asistencia a las actividades musicales y culturales. Ese comportamiento del público, según el balance oficial, refuerza el papel de ENORTE como espacio de encuentro que combina actividad económica, ocio y tradición.
Próxima edición
La presidenta de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, María del Carmen Rosario, señaló que esta ha sido una de las ediciones «más participativas y consolidadas» de la trayectoria de la feria y subrayó la fortaleza del tejido empresarial de la comarca. Asimismo, puso el acento en la implicación institucional y en el protagonismo del empresariado local dentro del evento. Por su parte, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, valoró el impacto de la feria en el municipio y en el conjunto del norte de Gran Canaria y destacó la capacidad organizativa de la ciudad para albergar un encuentro de estas dimensiones. A su juicio, ENORTE contribuye a dar visibilidad durante todo el año a la calidad y diversidad de las empresas de la comarca.
La feria está organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Gáldar, con respaldo del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, además de la colaboración de FENORTE y varias entidades patrocinadoras, como CaixaBank, CajaSiete, Cajamar, Global, Guaguas Municipales, Aguas de Teror y Radio Televisión Canaria. La próxima edición ya tiene sede confirmada y se celebrará en Arucas.
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