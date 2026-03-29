ENORTE 2026 cierra en Gáldar con 40.000 asistentes y confirma su éxito como escaparate empresarial

La XXIV Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, ENORTE 2026 , cerró este domingo en Gáldar con una afluencia cercana a las 40.000 personas, según el balance realizado por la organización tras tres jornadas de actividad en el recinto cultural de La Quinta. La cita reunió a 80 empresas de la comarca y volvió a situarse como uno de los principales escaparates del producto local y del comercio de proximidad en la isla. La programación se desarrolló durante todo el fin de semana con propuestas empresariales, gastronómicas y culturales. La jornada de clausura concluyó con la actuación de Los Gofiones, que concentró a miles de asistentes y puso el broche final a esta edición.

La organización destacó la elevada participación registrada durante los tres días, especialmente el sábado, cuando se completó el aforo del almuerzo popular y se registró una notable asistencia a las actividades musicales y culturales. Ese comportamiento del público, según el balance oficial, refuerza el papel de ENORTE como espacio de encuentro que combina actividad económica, ocio y tradición.

Actuación de Los Gofiones en la Feria ENORTE 2026. / LP/DLP

Próxima edición

La presidenta de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, María del Carmen Rosario, señaló que esta ha sido una de las ediciones «más participativas y consolidadas» de la trayectoria de la feria y subrayó la fortaleza del tejido empresarial de la comarca. Asimismo, puso el acento en la implicación institucional y en el protagonismo del empresariado local dentro del evento. Por su parte, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, valoró el impacto de la feria en el municipio y en el conjunto del norte de Gran Canaria y destacó la capacidad organizativa de la ciudad para albergar un encuentro de estas dimensiones. A su juicio, ENORTE contribuye a dar visibilidad durante todo el año a la calidad y diversidad de las empresas de la comarca.

La feria está organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Gáldar, con respaldo del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, además de la colaboración de FENORTE y varias entidades patrocinadoras, como CaixaBank, CajaSiete, Cajamar, Global, Guaguas Municipales, Aguas de Teror y Radio Televisión Canaria. La próxima edición ya tiene sede confirmada y se celebrará en Arucas.