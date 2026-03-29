Las presas de Gran Canaria almacenan el agua equivalente a 13.400 piscinas olímpicas

En apenas una semana, entre el 18 y el 25 de marzo, las intensas y persistentes lluvias repartidas en Gran Canaria por la borrasca Therese han permitido alcanzar la capacidad máxima de los 15 mayores embalses de la isla, lo que supone un total de 33,5 millones de metros cúbicos de agua. Esta cifra equivale a más de 13.400 piscinas olímpicas y representa aproximadamente el 43% de la capacidad total de almacenamiento de todas las grandes presas de Gran Canaria, de unos 76,7 hectómetros cúbicos.

El volumen acumulado de 33,5 millones de metros cúbicos procede tanto de las siete presas públicas gestionadas por el Consejo Insular de Aguas como de las diez principales infraestructuras privadas en cuanto a capacidad de almacenamiento. Esto no implica que esa sea la cantidad que ha dejado la borrasca Therese, sino que el episodio ha contribuido a que el agua rebosara el borde las infraestructuras y corriese por los barrancos.

Según el Cabildo de Gran Canaria, entre los días 20 y 22 de marzo se recogieron más de 14 millones de metros cúbicos y han tenido que aliviarse hasta 34 embalses, sin trascender cuáles, por lo que presumiblemente la cifra de agua embalsada es mayor. Este lunes, el gobierno insular ofrecerá datos actualizados sobre los recursos hídricos que ha dejado el temporal.

Presa de Ayagaures. / Andrés Cruz

Entre las siete presas públicas se ha alcanzado el 73,2% de del volumen total, lo que implica un aumento de 5,9 millones de metros cúbicos más respecto al mes anterior, según datos del Consejo Insular de Aguas. No han alcanzado el lleno absoluto porque Chira, ubicada en la cuenca del barranco de Arguineguín (San Bartolomé de Tirajana), no ha rebosado al encontrarse condicionada por las obras de la central hidroeléctrica, aunque sí ha recibido aportes significativos: un aumento de febrero a marzo de 2,3 millones de metros cúbicos, hasta alcanzar casi la mitad de su capacidad. Y Soria, el embalse más grande de Canarias y localizada en las medianías, no ha registrado aportaciones al mantener abiertas sus compuertas y el agua recibida se ha encauzado por un canal subterráneo.

En la cuenca del barranco de Ayagaures, la presa de La Gambuesa, con capacidad para 1,35 millones de metros cúbicos, pasó de almacenar 577.145 m³ a alcanzar el rebose, derivando el excedente hacia Ayagaures, que ha llenado sus 1,85 millones de metros cúbicos tras estar prácticamente vacía en febrero. También en esta misma cuenca, la presa de Fataga ha pasado de apenas un 4% de ocupación a completar sus 327.000 metros cúbicos.

En el suroeste, la presa de El Mulato, en Mogán, sumó 525.653 metros cúbicos hasta situarse en su máximo. Mientras, en el noroeste, La Candelaria (Artenara) incorporó los 73.803 metros cúbicos que le faltaban para llenarse y El Vaquero, entre La Aldea y Agaete, aumentó su volumen en torno a un 10% hasta alcanzar los 267.041 metros cúbicos, completando así su capacidad.

El agua rebosando en la presa del Parralillo por las lluvias de la borrasca Therese. / José Pérez Curbelo

En el ámbito privado, las diez mayores presas de la isla también han completado su capacidad, consolidando un volumen conjunto de más de 25 millones de metros cúbicos; si bien se conocen sus volúmenes máximos, no así los datos respecto al incremento. En La Aldea de San Nicolás, donde el agua de las presas tiene una gran importancia porque supone la principal fuente de suministro para la agricultura, el sistema formado por las presas de Siberio (4,8 millones de m³), El Parralillo (4,59 millones de m³) y El Caldero de la Niña (2,03 millones de m³) rebosó de forma simultánea. Este episodio generó una escorrentía continua que recorrió el cauce hasta su desembocadura en el mar, desdibujando el famoso charco de La Aldea. También en este municipio alcanzó su máxima capacidad la presa de Los Hornos, con 700.000 m³.

En el barranco de Arguineguín, entre los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, la presa de Cueva de las Niñas alcanzó sus 5,18 millones de m³ y la presa de Tirajana o La Sorrueda, sus 3,1 millones de m³, dejando también escorrentías que llegaron a aislar al pueblo de Cercanos de Espino por daños en la red viaria. En la cuenca de Maspalomas, la presa de Chamoriscan llegó a sus 1,44 millones de m³. Y en el norte y noroeste, Los Pérez (1,7 millones de m³), entre Artenara, Gáldar y Agaete, así como Lugarejos (1,18 millones m³) y Las Hoyas (1,01 millones m³), ambas en la cuenca de Agaete, llegaron al máximo de su capacidad.

Riego para cinco años

El contraste con la situación de los últimos años es notable. Tras una prolongada sequía, en octubre de 2025 las reservas agrícolas habían caído a mínimos históricos, con apenas 413.994 metros cúbicos, el 3,9% de la capacidad de los embalses públicos. La sucesión de borrascas desde noviembre del año pasado comenzaron a revertir esa tendencia, pero ha sido Therese la que ha consolidado la recuperación.

Embalse de Fataga. / Andrés Cruz

La cantidad embalsada tiene un impacto directo sobre el sector primario. Si se toma como referencia el cálculo del Cabildo de Gran Canaria tras el paso de la borrasca Emilia en enero, cuando indicó que se recogieron 13 millones de metros cúbicos que permitirían garantizar dos años de riego agrícola, los más de 33 millones actuales permitirían cubrir las necesidades en el campo isleño durante más de cinco años.

Un sistema único

Gran Canaria es el territorio con mayor densidad de embalses del mundo. En sus poco más de 1.500 kilómetros cuadrados alberga 168 presas, de las cuales 69 están catalogadas como grandes presas, es decir, que superan los 15 metros de altura o los 100.000 metros cúbicos de capacidad. Además, cuenta con cientos de tomaderos, balsas, galerías o conducciones que conforman una red compleja de aprovechamiento del agua.

Presa de Los Pérez. / José Pérez Curbelo

Este patrimonio permite al Cabildo almacenar hasta 42,8 hectómetros cúbicos de aguas superficiales en los embalses públicos, incluyendo la de gestión semiprivada Soria (con 32,3 millones de metros cúbicos de capacidad), aunque la cantidad total de agua que pueden almacenar las grandes presas de la isla alcanza los 76,7 hectómetros cúbicos. De este volumen, cerca del 88,5% se concentra en la vertiente sur, donde la menor permeabilidad del terreno facilita la construcción de grandes embalses, frente al norte, donde predominan infraestructuras más pequeñas y de regulación.

Pese a su relevancia histórica y paisajística, el agua de presas cubre menos del 10% de la demanda y la gran mayoría se obtiene de la desalación y de los acuíferos. Además del riego agrícola, su papel en episodios de borrascas como Therese contribuyen a retener el cauce de los barrancos y, sobre todo, evitar que grandes volúmenes de agua se pierdan en el mar.