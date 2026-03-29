Las roturas en la red de saneamiento de Valsequillo elevan el riesgo sanitario en los barrancos de San Miguel y San Roque

Los barrancos de San Miguel y San Roque presentan riesgo de contaminación por aguas residuales tras las graves roturas registradas en la red de alcantarillado durante el paso de la borrasca Therese por el municipio de Valsequillo. Así lo ha informado el concejal de Aguas y Alcantarillado, Ibán Medina, que recomienda a la población no bañarse en los barrancos, evitar cualquier contacto con el agua y no consumir agua procedente de estos cauces.

Los daños más importantes se concentran en los colectores de saneamiento, afectados por las lluvias torrenciales de los últimos días. La incidencia está considerada como una de las más delicadas dentro del balance de desperfectos provocados por el temporal, por el riesgo sanitario que supone mientras no se recupere la salubridad en los barrancos.

Más de un centenar de incidencias

El Ayuntamiento de Valsequillo mantiene activado un operativo técnico para evaluar y reparar las averías, dentro de un balance que ya supera las 110 incidencias en el municipio desde el inicio del fenómeno meteorológico adverso. Solo en una jornada llegaron a contabilizarse más de 60 incidencias en menos de 12 horas.

Además de las actuaciones de urgencia, el Consistorio ha encargado a la empresa concesionaria Aguas de Telde un informe técnico para cuantificar con precisión el alcance de los desperfectos. Las primeras estimaciones apuntan a que la rehabilitación completa de las infraestructuras afectadas requerirá una inversión millonaria. «Estamos actuando con la máxima celeridad para conocer el volumen real de los daños y avanzar en su reparación», señaló el alcalde, Juan Carlos Hernández Atta.

Ayudas de emergencia

El regidor destaca que la administración municipal se está apoyando en la experiencia de Víctor Navarro, que participó en la gestión autonómica de aguas y en catástrofes como el Volcán de La Palma. Navarro destaca la complejidad técnica de los daños. «La borrasca Therese ha afectado a infraestructuras hidráulicas críticas cuya reparación requiere de un análisis técnico profundo. No planteamos soluciones provisionales, sino una rehabilitación estructural que garantice la operatividad de la red a largo plazo. La valoración económica será de una cuantía millonaria y, por ello, la precisión en los informes actuales es clave para asegurar la llegada de los fondos estatales», añade.

De forma paralela, se ha realizado un mapeo geolocalizado de los desperfectos para cuantificar la afección en cada punto y remitir esa documentación al Gobierno central, con el objetivo de optar al paquete de ayudas de emergencia anunciado para Canarias por el minisitro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres. Mientras continúan los trabajos, se insiste en extremar la precaución en las zonas afectadas hasta que quede restablecida por completo la seguridad sanitaria en los cauces.