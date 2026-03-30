150 rostros, sus letras y a plumilla

Referentes de la literatura canaria. Este es el título de esta obra llena de expresiones artísticas en su más amplia dimensión. En ella se manifiesta un dibujo artístico casi en el olvido, como es el uso de la tinta china y una pluma para crear a través de trazos efectos de sombras y grises. Y, por otro lado, fragmentos de relatos y poemas de sus autores originales, algunos de ellos, completamente inéditos.

Eugenio Aguiar lo describe así: «como retratista he empleado la plumilla con tinta china sobre láminas de DIN-A3, mediante el procedimiento de una supuesta algarabía de líneas aparentemente desordenadas, un orden no ortodoxo donde, a posteriori, el observador encontrará lógica y funcionalidad en el pretendido caos, utilizando mediante la ilusión óptica la flexibilidad cognitiva del personaje retrato. En otras palabras, cuando el espectador cambia su ángulo de visión al contemplar la obra, acercándose y alejándose al mismo tiempo, su cerebro recreará al personaje, identificando volumen y proporciones de la figura retratada». Y aclara que «una línea trazada depende de las demás, en una interrelación que forma un todo sobre el papel».

El libro, que está editado por Beginbook Ediciones, recoge tras dos años de trabajo un total de 150 autores isleños, a partes iguales entre mujeres y hombres, además del autorretrato de las manos del dibujante. Se trata de unos autores cuya obra y legado se consideran fundamentales dentro de la literatura producida en Canarias, según la impulsora de este ejemplar, Josefa Molina, que es escritora, periodista, gestora cultural y ahora Hija Predilecta de Gáldar.

El volumen recopila junto a los dibujos a plumilla poemas y párrafos de ensayos y novelas de cada autor, a los que se incluyen algunas aportaciones nuevas de los protagonistas de la época actual, confiriéndole un sello original.

La obra aspira a ser un referente dentro de la escritura en Canarias, ya que no había habido nada similar anterior. El objetivo es «brindar un justo reconocimiento a escritores de ayer y de hoy que, por su labor en el ámbito de la literatura, la poesía, el ensayo y la crítica, nos han legado a la ciudadanía canaria un patrimonio único, el de las palabras, que conforman nuestra identidad como pueblo».

El libro se divide en siglos. El primero reúne a autores de 1800 a 1900. Entre ellos, aparecen María Joaquina Viera y Clavijo (Puerto de la Cruz, 1737-Las Palmas de Gran Canaria, 1819), con algunos retazos personales y literatos de la que ha sido considerada la primera poeta canaria. A partir de ahí, se recogen extractos de su Selección de Poemas, junto a la imagen a plumilla.

‘Geño’ Aguiar destaca también que, en su caso, «el propósito de esta compilación ha consistido en hacer patente a quienes se han dedicado a aplicar esfuerzo y tiempo en la tarea literaria, reflejándose en ello una dedicación minuciosa no siempre reconocida. Esta ha sido mi intención a la hora de elaborar los 15o retratos».

El listado recoge a los 22 Premios Canarias de Literatura desde 1984 con Domingo Pérez Minik hasta 2025, con Juan Jesús Armas Marcelo. «Curiosamente, solo tres mujeres: María Rosa Alonso, Cecilia Domínguez y Elsa López. Es algo para reflexionar», añade.

En la relación surge Benito Pérez Galdós, con un texto de Fortunata y Jacinta; y el guiense Domingo Rivero González, con un poema de Yo, a mi cuerpo.

Dentro del capítulo vinculado al siglo 1901-2000, aparecen entre otros Víctor Doreste, con su narrativa Faycán; la nacida en la isla de Lobos María Josefina Teodora Plá, con su poema Soy; o la tinerfeña María Rosa Alonso, con La ciudad y sus habitantes.

Junto a ellos, la lista de nombre de nuestros días, como la lanzaroteña Lara Corujo, con un fragmento de Han cantado bingo; la grancanaria Beatriz Morales, con un inédito Donde habita la voz; la poeta tinerfeña Aida González, con el poema narrativo Crees en cosas; Andrea Abreu y un fragmento de la novela Panza de burro; la novelista Martina Villa, en la que se recoge un extracto de Mimando el mapa redondo de mamá; el poeta grancanario Pedro Flores y su poema Testamento circense; el poeta Yeray Barroso, con su Resumen de un día (La salamandra ebria); y el escritor, poeta y editor Ernesto Suárez, con Poema 9; entre otros, como el fallecido Alexis Ravelo.

El libro y su exposición se presentan en la sala Sábor del Ayuntamiento de Gáldar el 9 de abril a las 19.00 horas. Y, a partir de ahí las láminas se trasladan al Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, el Casino de Santa Cruz de Tenerife, el Liceo de La Orotava y otros rincones del Archipiélago y fuera de él, entre los que se incluye su viaje a Madrid.

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El libro y la exposición será presentado por el cronista de Gáldar y doctor universitario Juan Sebastián López. Mientras, el prólogo es obra de Ángel Sánchez Rivero, Premio Canarias de Literatura 2018. Y de la misma forma, Adolfo Aguiar le ha dado soporte videográfico, tanto para el libro como en los trabajos.