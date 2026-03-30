Agaete incrementa más del doble la tasa de basura hasta los 148 euros al año

El pleno del Ayuntamiento de Agaete aprueba las nuevas tasas del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos, que estable el pago de 148,36 euros anuales por vivienda, por lo que se duplica la cuota anterior de 60 euros; alcanzando también los 838,01 euros para los restaurantes localizados en la calle Concepción, las plazas Tenesor y Tomás Morales, y el puerto de Las Nieves; 1.384 euros para los hoteles; y un máximo de 1.679 para los grandes supermercados. La anterior ordenanza data de hace 13 años y los ingresos vigentes cubren bastante menos de la mitad del coste real de la prestación.

Implantar una tasa que refleje el desembolso real, incluidos el cierre de vertederos y campañas de concienciación. Este es el objetivo de nueva regulación que se adapta a la normativa europea, basada en la premisa de "quien más contamina paga" y evitar que exista un servicio que sea deficitario desde el punto de vista económico.

Servicio deficitario

La recogida de basura y residuos sólidos tiene un coste anual global cada año para Agaete de 642.209 euros, mientras que los ingresos apenas llegan a 303.901 euros. Por tanto, el Ayuntamiento tiene un déficit de 338.307 euros, que abona de sus arcas. Y para equiparar ingresos y gastos debería hacer frente a un incremento de los ingresos del 147,26%. La nueva ordenanza que sustituye a la de 2013 aprobada en el pleno de este viernes trata de equilibrar esta cuentas.

Desglosada la factura, la recogida de residuos y limpieza viaria supone un desembolso de 426.169,56 euros a la empresa concesionaria del servicio (Ayagaures). A esto ha que sumar que los residuos recogidos en el municipio de Agaete gestionados en el Complejo Ambiental de Salto del Negro y la planta de transferencia de Guía cuestan 127.370 euros; el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, cuyas liquidaciones de este impuesto en 2024 ascendieron a 64.687 euros; y la suma de los costes indirectos.

Viviendas y despachos profesionales

La nueva tasa por la recogida de basuras y residuos sólidos urbanos de Agaete establece el pago de 90,65 euros por el trámite de solicitud de alta, que hasta ahora era de 36,66 euros. Una tarifa uno de 148,36 euros por vivienda (la actual es de 60); al igual que los despachos profesionales, agencias de seguro, agencias de viaje, academias, autoescuelas y otras actividades profesionales; y de 123 euros para cuartos de aperos (hasta ahora eran 50).

Una tarifa dos empresarial de 369 euros para el pequeño comercio, farmacias y bancos (149,34 actual); que se reduce a 247,26 euros para peluquerías (100 ahora); en el caso de los supermercados de menos de 125 metros cuadrados de superficie se sitúa en 672,23 (271,87 actual), mientras que para los grandes centros de alimentación pasa a ser de 1.679,61 euros (679,29 actual); y, por último, para el comercio al por mayor se establece en 672,23 euros (está ahora en 271,87 euros).

Hostelería y viviendas vacacionales

La tarifa tres de hostelería fija para bares y cafeterías de la calle Concepción, las plazas Tenesor y Tomás Morales y en el puerto de las Nieves un pago anual de 445,07 euros (antes 180); y para el resto de calles del municipio de 369,26 euros (149,34 vigente). A su vez, los restaurantes del citado ámbito de la Concepción, Tenesor, Tomás Morales y Las Nieves deberán desembolsar 838,01 euros (338,92 actual); mientras para los restaurantes abiertos en el resto de calles del municipio se establece en 540,07 euros (218,42 actual).

La tarifa cuatro para servicios de hospedaje contempla el pago de 1.384,66 euros para los hoteles (560 actual); que se reduce a 222,53 euros para apartamentos, casas rurales, pensiones, albergues, residencias, viviendas vacacionales y análogas (hasta ahora de 90 euros). La tarifa cinco de fábricas-industrias marca una tasa de 741,78 euros (actual de 300 euros). Y, por último, la tarifa seis para otras actividades requiere un desembolso de 247,26 de euros (100 euros hasta ahora).

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Petición de bonificaciones

La nueva ordenanza municipal aprobada en el pleno de viernes contó con el apoyo del grupo de gobierno del Partido Popular y PSOE en la oposición, y la abstención de los cuatro concejales del BNR. En este sentido, el portavoz nacionalista, Jesús González, defendió la ordenanza, pero justificó su voto por considerar que se puede incluir bonificaciones que tengan en cuenta requisitos como el número de residentes por casa y su situación familiar, o el número de plazas turísticas en los establecimientos alojativos. Por contra, el portavoz del PP en Agaete, Sebastián Suárez, alegó que se hacía de forma alícuota. La ordenanza se someterá a exposición pública, antes de su entrada en vigor.