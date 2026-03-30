Agüimes prepara la transformación del litoral de Arinaga y del muelle

El muelle de Arinaga, uno de los espacios más icónicos y transitados de la zona del municipio de Agüimes que combina lugares para el paseo y el baño en el mar, afrontará una reforma integral que transformará y modernizará este enclave marítimo.

Esta ambiciosa intervención en un lugar donde no se intervenía desde hace unos 25 años se suma a otras mejoras previstas en el frente marítimo, como la renovación del tramo de avenida en el Risco Verde y la creación de una plataforma única y continua en el solárium del Soco Negro.

El Ayuntamiento de Agüimes, que aún está pendiente de las autorizaciones por parte de la Dirección General de Costas y la aprobación definitiva del proyecto, quiere impulsar esta obra con el objetivo de transformar este lugar público un espacio más seguro, accesible y adaptado a los usos y necesidades actuales de la ciudadanía. La actuación, que abarca una superficie aproximada de 840 metros cuadrados, supone una intervención completa sobre uno de los puntos más frecuentados del litoral, especialmente durante los meses de verano, aunque debido al aumento de población va rompiendo la estacionalidad de forma gradual hasta tener personas usuarias durante todo el año.

Progresivo deterioro

El proyecto de reforma integral del muelle de Arinaga, que tiene una inversión prevista que supera los 500.000 euros, responde al progresivo deterioro de esta infraestructura y al incremento del uso recreativo del espigón, que en la actualidad combina funciones de baño, estancia y pesca. En este sentido, la intervención plantea una redefinición del espacio como área de ocio litoral, incorporando nuevas zonas de solárium y un mirador en la punta del muelle, con el fin de mejorar la experiencia de personas residentes y visitantes.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentra la demolición de elementos obsoletos o en mal estado, como las torres existentes en la punta, consideradas actualmente disfuncionales e incluso peligrosas. Asimismo, se procederá a la renovación completa de los pavimentos, la rehabilitación de rampas y escaleras de acceso al mar, y la reorganización del mobiliario urbano y del sistema de iluminación. También se reconstruirá y repondrá la piedra perdida de los paramentos verticales por la acción del mar. El proyecto contempla también la creación de plataformas de solárium en distintos niveles, ejecutadas mediante estructuras de aluminio marino y tarima de madera, así como la construcción de una nueva pasarela que conectará el muelle con el futuro mirador. Este conjunto de actuaciones buscan no solo mejorar la funcionalidad del espacio, sino también reforzar su valor paisajístico y su integración en el entorno costero.

Accesibilidad y seguridad

La mejora de la seguridad y la accesibilidad constituye otro de los ejes fundamentales de la intervención. Para ello, se instalarán vallados y barandillas en las zonas de mayor riesgo de precipitación, al tiempo que se diseñarán recorridos accesibles que permitan el uso del espacio por parte de todas las personas, incluyendo aquellas con movilidad reducida, en cumplimiento de la normativa vigente.

Además, el proyecto prevé la conservación de elementos existentes de valor, como la escultura dedicada a la pesca, así como el adecentamiento del entorno de la biblioplaya, integrándolos en la nueva configuración del muelle.

En conjunto, la actuación persigue la regeneración de un espacio público estratégico del litoral de Arinaga, adaptándolo a las necesidades actuales de uso y garantizando condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad y disfrute para la ciudadanía.

Infografía de la zona del muelle con los nuevos solariums proyectados. / LP/DLP

El concejal de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Agüimes, Rubén Romero, explica que este lugar en la costa «es un punto histórico y emblemático de Arinaga». El edil destaca que «también se está viendo el crecimiento y el desarrollo de actividad comercial en torno a la avenida, el muelle y el entorno, por lo que consideramos que es importante que todas estas infraestructuras que dan hacia el litoral y al interior sean una carta de presentación y motivo de orgullo también de las personas del municipio».

Rubén Romero subraya que la de Arinaga es «una de las avenidas más completas y llamativas de Gran Canaria, por decirlo de alguna manera, y eso es motivo de orgullo, y creemos que hay que destinar los recursos que se necesite para que continúe siendo así y que lo podamos disfrutar todos en condiciones adecuadas, y que los vecinos y personas residentes también se sientan orgullosos de lo que tienen ahí. Que lo puedan valorar positivamente también».

Obras de mantenimiento

Mientras avanza su rehabilitación integral, el Ayuntamiento de Agüimes está realizando una serie de trabajos forman parte de una actuación de mantenimiento y conservación para garantizar unas condiciones adecuadas de uso, seguridad y comodidad para vecinos y visitantes.

Las intervenciones se centran principalmente en la sustitución del pavimento más deteriorado en la superficie del muelle, así como en la reparación del espaldón, zona utilizada principalmente como espacio de estancia y solárium. Asimismo, se está actuando en la rehabilitación de las escaleras de acceso al agua, con el fin de facilitar el disfrute del baño en condiciones más seguras.

Noticias relacionadas

El desarrollo previsto en la zona de Arinaga para los próximos años, con la construcción de más de 800 viviendas en una nueva urbanización, aumentará de forma considerable la población de la zona de costa del municipio. En esa nueva zona, localizada frente al Monumento Natural de la Montaña de Arinaga, podrían entrar a vivir entre las 3.500 y 4.000 personas, lo que haría que Arinaga podría pasar a tener una población de más de 15.000 habitantes.