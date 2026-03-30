Anfi del Mar reúne a más de medio centenar de Harley-Davidson en una concentración motera con proyección turística

El enclave turístico de Anfi del Mar, en el sur de Gran Canaria, se convirtió el pasado fin de semana en el punto de encuentro de los amantes del motociclismo con la celebración de una concentración de motocicletas de la emblemática marca Harley-Davidson. El evento reunió a más de medio centenar de motos, atrayendo tanto a aficionados como a turistas y visitantes interesados en el mundo del motor.

La jornada transformó este espacio del sur de Gran Canaria en una exposición al aire libre donde el diseño, la mecánica y la cultura motera fueron los protagonistas. Desde primeras horas, los asistentes pudieron recorrer la zona para observar de cerca diferentes modelos, muchos de ellos personalizados.

Exposición de modelos únicos y personalizados

Uno de los principales atractivos del encuentro fue la exhibición de motocicletas, caracterizadas por su alto nivel de personalización. Cada vehículo reflejaba el estilo de su propietario, con acabados cuidados, piezas cromadas y diseños exclusivos que despertaron el interés del público.

Este tipo de concentraciones no solo permiten mostrar la estética de las motocicletas, sino también poner en valor el trabajo artesanal y la dedicación que hay detrás de cada modificación. La cultura asociada a Harley-Davidson, ligada a la libertad y a la carretera, estuvo muy presente durante toda la jornada.

Desfile motero: uno de los momentos más esperados

La XIX edición de la Ruta de la Familia Harley tuvo uno de sus puntos culminantes con el desfile de las motocicletas por los alrededores de Anfi del Mar. Esta caravana generó gran expectación entre residentes y turistas, que se congregaron en distintos puntos del recorrido para presenciar el paso de los vehículos.

El sonido característico de los motores, una de las señas de identidad de la marca, acompañó el recorrido. Este rugido, originado en los motores fabricados en Milwaukee, es uno de los elementos más reconocibles del universo Harley-Davidson.

Muchos asistentes aprovecharon el momento para tomar fotografías y vídeos, compartiéndolos posteriormente en redes sociales, lo que contribuyó a la difusión del evento y del destino turístico a nivel internacional.

Encuentro social y ambiente festivo

Más allá de la exhibición y el desfile, la concentración funcionó como un espacio de convivencia para los aficionados al motociclismo. Durante la jornada se favoreció el intercambio de experiencias entre participantes, reforzando el carácter social de este tipo de iniciativas.

El ambiente fue distendido y participativo, lo que permitió que tanto expertos como curiosos se acercaran a este mundo y compartieran su interés por las motocicletas.

Impacto turístico y dinamización económica

La celebración de este tipo de eventos en Gran Canaria evidencia el creciente interés por propuestas que combinan ocio, turismo y cultura especializada. La elección de Anfi del Mar como escenario refuerza su papel como espacio atractivo para acoger iniciativas de este tipo.

El encuentro concluyó con un almuerzo en el restaurante Puerto Vista, poniendo el broche final a una jornada que contribuyó a dinamizar la actividad económica local y a diversificar la oferta turística de la isla.