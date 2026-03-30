La campaña de atún rojo arranca en Gran Canaria con cinco ejemplares y más de 1.000 kilos descargados en Arguineguín

La localidad de Arguineguín ha registrado este lunes la primera descarga de atún rojo de 2026 en Gran Canaria, con la llegada de cinco ejemplares que suman 1.274 kilos. La descarga se realizó en la Cofradía de Pescadores de Arguineguín por parte de la embarcación Nuevo Olimar.

El mayor de los atunes alcanzó los 300 kilos, en una jornada que marca el inicio de la campaña en la isla. El patrón del barco, Óliver Miranda, destacó la rapidez con la que se han producido las primeras capturas.

“Hemos tenido la suerte de encontrar el pescado en las primeras mareas, y eso no es lo habitual”, señaló Miranda, quien subrayó que estos ejemplares son los primeros desembarcados este año en Gran Canaria.

Inicio de campaña

Las capturas se realizaron al sur de Fuerteventura durante dos jornadas de faena. Según explicó el patrón, en una de ellas lograron dos piezas y en la siguiente tres, en un ritmo de pesca condicionado por la dificultad de cada captura.

“Hay veces que tardas una hora u hora y media en hacerte con un pez. Depende mucho del ejemplar”, indicó Miranda, quien avanzó que la tripulación prevé volver a salir en los próximos días, siempre que las condiciones y el calendario lo permitan.

En este sentido, recordó que los días festivos y fines de semana limitan la actividad, ya que no está permitido ni pescar ni realizar descargas en esas fechas.

Cuota disponible

El inicio de la campaña llega con margen dentro de la cuota asignada a Canarias, fijada en 500 toneladas. Según los datos que maneja el sector, hasta el momento se han capturado en el conjunto del archipiélago en torno a 30 ejemplares.

La pesquería se encuentra actualmente en modalidad olímpica, un sistema en el que la flota comparte una cuota global sin límites individuales por embarcación. Este modelo podría cambiar en los próximos meses hacia un reparto por barco, en función del consumo total autorizado.

Durante el desembarco estuvieron presentes varios representantes municipales, entre ellos el concejal de Pesca, Víctor Gutiérrez, quienes felicitaron a la tripulación del Nuevo Olimar por el arranque de la campaña.