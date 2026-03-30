La Charca de Maspalomas se cierra al mar para garantizar el equilibro entre el ecosistema y el uso público
La entrada masiva de agua dulce desde el barranco y su conexión al mar no se producía con la intensidad de la borrasca Therese desde 2018 y ha contribuido a una limpieza y renovación del enclave natural
LP/DLP
La Charca de Maspalomas está cerrada al mar desde este lunes tras el episodio provocado por la borrasca Therese, que conectó la laguna con el océano. El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han coordinado el sellado del canal aprovechando la pleamar, en una actuación con la que pretenden devolver la charca a sus condiciones habituales tras varios días de aportes extraordinarios de agua dulce desde el barranco. La intervención busca ahora estabilizar el nivel de agua y consolidar la recuperación del ecosistema.
“Hoy hemos asistido a un fenómeno que podríamos calificar de histórico. Estamos interviniendo y acelerando un proceso natural, cerrando la interacción tierra-mar de la Charca de Maspalomas para garantizar el equilibrio entre el ecosistema y el uso público”, ha afirmado el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink.
Regeneración natural
La entrada masiva de agua dulce desde el barranco y su conexión al mar no se producía con esta intensidad desde 2018 y ha tenido efectos positivos en el espacio natural. El episodio ha contribuido a la oxigenación del sistema, ha arrastrado sedimentos acumulados y ha reducido la presencia de especies invasoras como la tilapia.
Este proceso ha favorecido la recuperación de la biodiversidad, con mejores condiciones para la fauna y flora propias de la charca. Las administraciones mantendrán el seguimiento científico para comprobar la evolución del ecosistema en las próximas semanas.
Seguimiento ambiental
El control se realizará en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, mediante sistemas de medición y estudios de campo que permitirán analizar la calidad del agua y detectar el regreso de especies que llevaban años sin observarse.
“Vamos a continuar paralelamente con el seguimiento científico mediante nasas y sistemas de control dentro de los estudios que desarrolla la ULPGC, en colaboración con el Cabildo y Gesplan. Este monitoreo permitirá evaluar la calidad del agua, la evolución de la fauna y flora, y confirmar la recuperación de especies propias de la charca que llevaban años sin observarse", remarcó Brink.
Por su parte, el concejal de Limpieza de San Bartolomé de Tirajana, Ruyman Cardoso, ha asegurado que “lo que interesa es mantener el equilibrio del ecosistema. Para ello, vamos a continuar monitorizando durante los próximos días y valorar la posibilidad de que incluso se tenga que volver a abrir, si fuese necesario, por el aporte de agua que todavía continúa entrando en la charca procedente de los barrancos”.
Aumento de aves
La directora de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, Marta Martínez, ha destacado el impacto positivo de este episodio en la avifauna, señalando que la alternancia de pleamares y bajamares ha generado condiciones óptimas para la alimentación de las aves. “Durante estos días se ha observado una gran presencia de aves limícolas que han encontrado abundante alimento, así como otras especies paseriformes en el cauce del barranco, como canarios silvestres o gorrión moruno. Se nota que el agua trae vida”, ha explicado.
Paralelamente, se han intensificado las labores de limpieza para retirar residuos y restos vegetales arrastrados por el agua, así como el control de acceso a zonas de exclusión con los agentes de medio ambiente y otros cuerpos de seguridad. En esta línea, el Cabildo y el Ayuntamiento trabajan en la mejora de los protocolos de actuación ante futuros episodios similares, con el objetivo de optimizar la coordinación y seguir respetando la dinámica natural de la charca.
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