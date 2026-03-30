Un desprendimiento destroza una vivienda en Cercados de Espino, entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán

Una casa quedó destrozada el pasado domingo en Cercados de Espino, entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán, mientras que varios vecinos de Cruz del Herrero, en San Mateo, recuperan la red de saneamiento tras quedarse sin agua a causa de un derrumbe de rocas. Las consecuencias de las fuertes lluvias provocadas por la borrasca Therese siguen afectando a Gran Canaria y aunque ya ha cesado la precipitación, los desprendimientos de tierra mojada continúan poniendo en riesgo a los habitantes de diferentes municipios.

En el barrio de Cercados de Espino, situado en el barranco de Arguineguín, un derrumbe de rocas ocurrido en torno a las 21:00 horas del pasado domingo destrozó una vivienda que se encontraba ubicada justo al pie de una ladera. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque de Bomberos de Puerto Rico, que llevaron a cabo labores de inspección y búsqueda en el interior del inmueble. Afortunadamente, no se localizó a ninguna persona en su interior y no se registraron heridos.

Tras el desprendimiento, efectivos del parque de bomberos procedieron a precintar la zona y advirtieron de que no debe ser habitada debido al alto riesgo de nuevos derrumbes , ya que los deslizamientos de tierra mojada tras las intensas precipitaciones son frecuentes, siendo Cercados de Espino una de las áreas más afectadas en los últimos días. Además, los bomberos recomiendan a los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán realizar una evaluación técnica del terreno y, posteriormente, llevar a cabo actuaciones como el sellado de la ladera o la instalación de mallas de contención que permitan frenar posibles desprendimientos en el futuro, explican fuentes del Consorcio de Emergencias.

Plan de Emergencia Municipal

Desde el Ayuntamiento de Mogán se mantiene activado el Plan de Emergencia Municipal ante el riesgo de futuros desprendimientos, tanto en esta zona como en otras áreas más montañosas del municipio. Además, desde el Consistorio instan a la población a extremar la precaución al transitar por la vía donde se produjo el derrumbe, la GC-505, ya que se trata de una carretera de titularidad del Cabildo de Gran Canaria y, por tanto, no es posible proceder a su precinto por parte del Ayuntamiento, informaron desde la corporación local.

Derrumbe de piedras en San Mateo. / LP/DLP

La vivienda afectada por el desprendimiento quedó completamente destrozada, ya que varias rocas de gran tamaño impactaron contra el techo, lo que provocó su colapso y dejó el inmueble inhabitable. Afortunadamente, se trataba de una segunda residencia y según indicaron fuentes del operativo, en el momento del derrumbe no había nadie en su interior, aunque los propietarios sí se encontraban en la zona durante ese mismo fin de semana.

En el momento del derrumbe de rocas en el sur la casa no estaba habitada, por lo que los daños son materiales

Por otro lado los cerca de cincuenta vecinos del barrio de Cruz del Herrero, en el municipio de San Mateo, que se quedaron sin red de abastecimiento de agua tras la caída de un macizo rocoso de grandes dimensiones en el cruce de las carreteras GC-423 y GC-151, han recuperado la normalidad. Operarios de Canaragua llevaron a cabo este lunes los trabajos necesarios para la rehabilitación del sistema de saneamiento, restableciendo así el servicio en la zona en tiempo récord.

Otros derrumbes

Según explicó la alcaldesa del municipio, Davinia Falcón, el derrumbe se produjo por el colapso de un macizo rocoso natural de grandes dimensiones en este punto del municipio, lo que afectó a las instalaciones hidráulicas que conectan Lomo Las Pitas con Lomo Carbonero. Asimismo, también resultó dañada la tubería general que abastece al núcleo de Ariñez. No obstante, y a pesar de lo aparatoso del suceso, no hay que lamentar daños personales

En la zona de Cruz del Herrero, en San Mateo, ya han habido otros desprendimientos con anterioridad por lluvias

Desde el Consistorio se espera ahora completar la rotura y retirada de las rocas de mayor tamaño en este punto de la vía por parte del Cabildo de Gran Canaria para, posteriormente, llevar a cabo trabajos de rehabilitación en la ladera que permitan prevenir nuevos desprendimientos. Este nuevo derrumbe se ha producido, además, en una zona donde ya se habían registrado episodios similares en anteriores periodos de fuertes precipitaciones.