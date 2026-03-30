La escultura en la ‘Ruta de los molinos’ rinde homenaje al patrimonio hidráulico de Santa Lucía

La Ruta de los Molinos tiene un nuevo atractivo para las personas que realizan este camino que antaño fue muy importante en la zona alta de Santa Lucía por su actividad. El artista local Víctor Navarro ha creado para ese entorno una escultura figurativa costumbrista con el que "pretende crear una huella de identidad”, explicó el artista. Se trata de una niña con su burrita cargada elaborada con piedra artificial y un peso de unos 1.200 kilos.

Una treintena de personas disfrutaron este lunes santo de una jornada divulgativa por el casco del municipio, conociendo el patrimonio hidráulico de Santa Lucía de Tirajana a través de sus molinos de agua y su almazara.

Esta visita a La Ruta de los Molinos es un proyecto financiado por el área de Identidad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria a través de la empresa Tibicena. El objetivo final es acercar esta ruta a la ciudadanía a través de sus senderos y de nueva señalética.

El grupo, conformado por personas de todas las edades y familias, pudo conocer la historia del municipio, el funcionamiento de los molinos de gofio y harina movidos por el agua de la heredad de La Zarcilla y una de las almazaras mejor conservadas de España.

“En Gran Canaria solo quedan dos molinos tan bien conservados como este. La tecnología de esta presa hidráulica tradicional es la misma que durante siglos usaron los romanos”, detalló Octavio Rodríguez, intérprete del patrimonio de Tibicena y guía de la ruta.

Durante la jornada, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, inauguró la escultura junto a su creador. “Hay que recordar que por el cauce del barranco de Tirajana había 16 molinos de agua para moler cereales. Poco a poco vamos complementando esta ruta”, comentó García.

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La Ruta de los Molinos está pensada para el público general y también para los centros educativos, que pueden solicitarla en la web de Tibicena. El recorrido empieza en el parking del Parque de Santa Lucía casco, después se va caminando hasta El Valle donde se puede visitar el Molino de Aceite de El Valle, también conocido como el de los “Araña”, que es la familia propietaria, una de las pocas almazaras del siglo XIX que se conservan en Canarias, y su visita es un viaje al pasado del municipio en la producción de aceite. La ruta sigue por el pago de El Mundillo, en la zona hay hasta cinco de los nueve molinos que estuvieron en funcionamiento, una forma de conocer de forma directa el patrimonio hidráulico y agrícola de Santa Lucía de Tirajana.