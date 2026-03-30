Gáldar renueva el asfalto en 21 calles por más de medio millón de euros

El Ayuntamiento de Gáldar ha iniciado el proceso de licitación para renovar el asfalto en 21 calles repartidas en once barrios del municipio, con una inversión superior a los 500.000 euros. La actuación contempla el reasfaltado de 24.492 metros cuadrados de superficie.

El proyecto, presentado por el alcalde Teodoro Sosa en el último pleno municipal, se financiará con recursos propios y aportaciones del Cabildo de Gran Canaria. El objetivo es mejorar la seguridad y la circulación en vías que presentan deterioro por el uso y las condiciones climáticas.

Actuaciones previstas

Las obras se distribuirán en barrios como Sardina, San Isidro, La Montaña, La Punta, Cañada Honda, Barrial, Marmolejos o Los Silos, entre otros. Se trata de zonas urbanas y semiurbanas donde el firme presenta grietas, baches y deformaciones.

Además del reasfaltado, el plan incluye actuaciones complementarias como la renovación de la señalización horizontal y vertical, la adecuación de tapas de pozos y arquetas, y mejoras en la red de drenaje.

Obras complementarias

El proyecto también prevé trabajos de canalización subterránea de media tensión en la calle Churruca, en coordinación con la compañía e-distribución Redes Digitales. Estas intervenciones buscan reforzar la infraestructura y evitar futuras afecciones en la vía pública.

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Desde el Ayuntamiento destacan que este plan responde a una estrategia de mantenimiento tanto preventivo como correctivo del viario municipal, con el fin de prolongar su vida útil y reducir incidencias en la red de carreteras locales.